Mostra del Cinema 2025, ecco il film scelto per la preapertura di Venezia 82

Manca sempre meno all’inizio della Mostra del Cinema di Venezia. Tra pochi giorni, precisamente il 22 luglio, Alberto Barbera svelerà il programma dei film che si sono aggiudicati una vetrina al Lido. Nel frattempo, però, qualche notizia ci viene svelata.

La tradizione vuole, infatti, che il giorno prima dell’inizio ufficiale della kermesse, venga proiettato un film di preapertura, un classico della storia del cinema che torna a vivere sul grande schermo, magari in versione restaurata.

Lo scorso anno venne scelto “L’oro di Napoli” di Vittorio De Sica, mentre quest'anno verrà riportato alla luce un gioiellino del cinema muto.

MOSTRA DEL CINEMA 2025, STROHEIM RIVIVE A VENEZIA

Queen Kelly (1929), il leggendario capolavoro incompiuto del grande regista e attore Erich von Stroheim, prodotto e interpretato dalla diva più affascinante dell’epoca Gloria Swanson, sarà il film della Serata di preapertura di martedì 26 agosto dell'82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, alla Sala Darsena (Palazzo del Cinema) del Lido di Venezia.

La pellicola sarà presentata in prima mondiale in una nuova versione restaurata con materiali ritrovati. Nel 1985, Dennis Doros (Milestone Film & Video) aveva realizzato una "ricostruzione" di Queen Kelly presentata con grande successo in 35mm alla Mostra del Cinema di Venezia di quell’anno e in tutto il mondo. Quarant'anni dopo, Dennis Doros è tornato sul film e grazie a ricerche supplementari, all’accesso ai nitrati originali e alle tecniche del restauro digitale, ha creato oggi un’inedita reinterpretazione di questo capolavoro incompiuto.

La proiezione nella serata di martedì 26 agosto alla Sala Darsena sarà accompagnata da una nuova colonna sonora originale di Eli Denson per Queen Kelly, eseguita dal vivo dal Syntax Ensemble. Clarinetti: Marco Ignoti, Riccardo Acciarino. Arpa: Elena Gorna. Percussioni: Dario Savron. Violoncelli: Fernando Caida Greco, Martina Rudic, Arianna Di Martino, Luca Colardo. Direttore: Pasquale Corrado. Queen Kelly avrebbe dovuto essere una collaborazione da sogno: una delle più grandi star del cinema, Gloria Swanson, e il suo socio e compagno, Joseph P. Kennedy, avevano chiamato il regista più famoso dell'epoca per realizzare un film indipendente rivoluzionario.

Invece, Queen Kelly è stato bloccato a metà della lavorazione. Girato seguendo lo sviluppo cronologico delle vicende narrate, il film fu interrotto dalla protagonista e produttrice Gloria Swanson dopo le riprese delle prime “scandalose” sequenze africane. Questo lavoro incompiuto di Erich von Stroheim – al pari dell’altro suo film “profanato”, Rapacità-Greed – è diventato così una leggenda di Hollywood. Basando la sua ricostruzione sulle sceneggiature originali di von Stroheim, Dennis Doros ha oggi usato molteplici tecniche per ricreare il finale del film.

I PRIMI INGREDIENTI DI VENEZIA 2025

Come annunciato in precedenza, il due volte premio Oscar Alexander Payne presiederà la giuria principale, mentre Emanuela Fanelli sarà la presentatrice dell'evento nella serata di apertura e chiusura della kermesse. Paolo Sorrentino con "La Grazia" sarà invece il film di apertura in prima mondiale.