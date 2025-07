Checco Zalone esce il giorno di Natale con il nuovo film “Buen Camino”

Zalone si prende il giorno di Natale. Durante la convention di Medusa Film a Cinè - Giornate di Cinema di Riccione, è stata annunciata ufficialmente la data di uscita del nuovo attesissimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante: "Buen Camino" sarà nelle sale cinematografiche dal 25 dicembre 2025.

ZALONE, COSA SAPPIAMO SUL NUOVO FILM

Non si sa praticamente nulla sulla trama, ma la certezza è che sarà ambientata in parte tra le atmosfere balneari e montane del nord della Gallura, in Sardegna. Una delle sequenze previste sarà girata proprio in Costa Smeralda in una villa privata con piscina, dove verrà ricreata una festa a tema. Scena che sembrerebbe richiamare per ambientazione e spirito alcune delle sequenze comiche già apprezzate nei precedenti film di Zalone. La Costa Smeralda, con i suoi paesaggi curati e il mare trasparente, si conferma una meta cinematografica di rilievo. Non è la prima volta che il grande schermo si sofferma su questo tratto di costa: tra le pellicole girate nella zona si ricordano episodi della saga di James Bond e film italiani e internazionali che hanno fatto della Sardegna il loro sfondo narrativo.





Si preannuncia un botteghino particolarmente brillante durante le prossime festività natalizie dal momento che Zalone vivrà la competizione diretta con “Avatar 3” di James Cameron, altra macchina macina soldi.