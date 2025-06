“Dragon Trainer” sorprende in Italia e in USA. “Lilo & Stitch” si avvia verso il miliardo di dollari in tutto il mondo

I film family non hanno rivali. Anche in questo fine settimana appena concluso, le pellicole per tutta la famiglia hanno monopolizzato il mercato, lasciando agli altri le briciole.

Da una parte “Dragon Trainer”, il live action della Dreamwork che spiazza le previsioni degli analisti e debutta al primo posto in Italia e in Nord America; dall’altra parte invece “Lilo & Stitch”, che da ormai quattro settimane continua a macinare incassi altissimi.

La pellicola Disney potrebbe diventare il primo film (americano) ad arrivare al miliardo di dollari in tutto il mondo.

Poi ci sono gli action movie che non se la passano bene: c’è il caso di “Ballerina”, lo spin off di John Wick, che perde terreno, dimostrando forse che la proposta non è riuscita a convincere il pubblico come si sperava.

E infine c’è ancora Tom Cruise che, con il suo “Mission Impossible”, regge abbastanza bene, soprattutto in USA, ma per colpa di un budget di produzione tra i più alti della storia del cinema, andrà quasi sicuramente in perdita.

I DRAGHI CONVINCONO IL PUBBLICO DI TUTTO IL MONDO

“Dragon Trainer”, la versione live action del cartoon del 2010, apre con un totale mondiale di quasi 200 milioni di dollari. Nello specifico in Nord America, la pellicola debutta sopra le aspettative con ben 83 milioni di dollari in tre giorni.

Per gli analisti il film avrebbe dovuto aprire tra i 70 e gli 80 milioni, ma il passaparola positivo ha spinto in alto i numeri finali. “Dragon Trainer” ha dalla sua anche la forza delle sale IMAX, che hanno generato il 38-40% degli incassi totali: 8,1 milioni negli USA e 16 milioni globali.

Nel nostro paese il film apre al primo posto: in tre giorni ha incassato 2,3 milioni di euro, per un totale di 2,8 milioni in quattro giorni, incluse le anteprime dell’8 giugno, il primo giorno di Cinema in Festa.

I pareri del pubblico sono sostanzialmente positivi, il che potrebbe tradursi in un incasso molto alto alla fine della sua corsa nelle sale.

LILO E STITCH CONTINUA LA MARCIA TRIONFALE

Stitch è un fenomeno senza fine. Non solo al cinema, ma anche nei negozi di giocattoli. Forse ancora di più rispetto al passato, sta conquistando l'immaginario collettivo.

Era scontato che in Disney si sbrigassero a pensare già ad un sequel.

Ad oggi, al suo quarto fine settimana nelle sale, la pellicola ha raggiunto 858 milioni di dollari in tutto il mondo. Il miliardo finale è a portata di mano. Nello specifico in Nord America è a quota 366 milioni, mentre nel nostro paese è arrivato a sfiorare i 20 milioni di euro.

COM'È ANDATO IL FINE SETTIMANA DAL 12 AL 15 GIUGNO?

In America, complici le nuove uscite e i film in tenitura, sono 155 i milioni di dollari raccolti, in calo rispetto all’anno scorso, quando il box-office era dominato da “Inside Out 2”, ma in crescita rispetto allo stesso weekend del 2019.

In Italia, nonostante il clima estivo, il box office ha limitato i danni. In quattro giorni sono stati raccolti quasi 5 milioni, pari a 723,5 mila spettatori. Si registra quindi un segno più del 98,7% rispetto al fine settimana dello scorso anno e un +35% in confronto al precedente fine settimana.