Jurassic World conquista il Box Office: miglior esordio mondiale del 2025

I dinosauri conquistano il cinema

Il pubblico di tutto il mondo si è riversato nelle sale cinematografiche per vivere un nuovo capitolo di Jurassic World. Era chiaro che il nuovo film del franchise si sarebbe comportato bene, ma non ci si aspettava che sarebbe andato così bene.

In cinque giorni, la pellicola diretta da Gareth Edwards ha ottenuto il miglior debutto globale del 2025, superando ampiamente le stime degli analisti.

JURASSIC WORLD SOPRA LE ATTESE

Sono ben 318 i milioni di dollari incassati in tutto il mondo nei primi giorni di uscita di "Jurassic World - La Rinascita". Nessun film, fino a oggi, nel 2025 aveva raggiunto una cifra simile: un risultato superiore sia all’apertura globale di "Un film Minecraft" (307 milioni) sia a quella di "Lilo & Stitch" (313,7 milioni).

In Nord America, il film ha esordito con 147 milioni di dollari, superando le stime degli analisti, che prevedevano un’apertura tra i 125 e i 135 milioni nei primi cinque giorni.

Tra i mercati internazionali, che complessivamente hanno raggiunto i 171 milioni di dollari, spicca quello cinese, dove "Jurassic World - La Rinascita" ha incassato 41 milioni.

In Italia, la pellicola giurassica ha aperto con oltre 4 milioni di euro, avvicinandosi al risultato di "Jurassic World – Il regno distrutto" (uscito nell’estate del 2018), che aveva debuttato con un primo weekend da 3,7 milioni. Il nuovo film ha superato "Jurassic World – Il dominio" (2022), che aveva esordito con 3,1 milioni e chiuso con un totale di 8.101.502 euro. "Jurassic World – La Rinascita" resta invece più distante dal primo "Jurassic World" (11 giugno 2015), che partì con un fine settimana da 5.728.903 euro e raggiunse un totale di 14.734.842 euro.

TOP E FLOP DEL BOX OFFICE

Continua a viaggiare molto bene anche "F1 – Il film", la pellicola sulle corse con Brad Pitt che, al suo secondo fine settimana nelle sale, ha raggiunto quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo. In soli dieci giorni è diventato il maggior successo finanziario per Apple, che infatti ha già annunciato l’intenzione di mettere in cantiere un sequel.

Ottimo risultato anche per il live action di "Lilo & Stitch", sempre più vicino alla soglia del miliardo di dollari a livello globale. Anche in Italia la pellicola Disney continua a macinare incassi, arrivando a un totale di 21,5 milioni di euro.

A proposito di live action, anche "Dragon Trainer" continua a difendersi bene, raggiungendo quota 516 milioni di dollari nel mondo.

Sfortunatamente, "Elio", il nuovo cartoon della Pixar, continua a deludere, non riuscendo a tradurre le recensioni positive in incassi significativi. In Italia, invece, le cose vanno leggermente meglio, anche se probabilmente il film non riuscirà a raggiungere le cifre solitamente ottenute dalla Pixar.

Male anche il sequel di "M3GAN", che, dopo un’apertura ben al di sotto delle aspettative, ha subito un crollo del 62% in Nord America.

L’estate cinematografica è solo all’inizio. Il mondo si prepara al grande ritorno di "Superman" di James Gunn, che potrebbe registrare numeri molto alti nel primo fine settimana di programmazione.

La pellicola, che darà ufficialmente inizio al nuovo DC Universe, arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 luglio.