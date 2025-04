Cannes 2025, svelati i nomi della giuria. C’è anche l’attrice italiana Alba Rohrwacher

Dopo l’annuncio dell’attrice Juliette Binoche, che è stata designata nel ruolo di presidente di giuria, dal Festival di Cannes arrivano anche gli altri nomi di attori, registi e autori, che avranno l’incarico di premiare i film del concorso ufficiale della 78 edizione della kermesse francese.

Spetterà a loro il compito di trovare l’erede di “Anora”, la pellicola di Sean Baker che, oltre a portare a casa la Palma d’oro lo scorso anno, ha avuto una stagione dei premi gloriosa che l’ha portata a vincere ben 5 Oscar, tra cui quello di miglior film.

E tra i nomi della giuria di quest’anno troviamo anche un pezzettino di italia con l’attrice Alba Rohrwacher.

CANNES 2025, I NOMI DELLA GIURIA

Il regista sudcoreano Hong Sangsoo, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, la documentarista congolese Dieudo Hamadi e il regista e produttore messicano Carlos Reygadas. Ma non solo. Anche la cineasta indiana Payal Kapadia, gli interpreti Halle Berry e Jeremy Strong e, soprattutto, la nostra “quota italiana” Alba Rohrwacher. Guidati dalla Binoche, sono loro i giurati del Festival di Cannes 2025, in partenza dalla Croisette a partire dal prossimo 13 maggio.

CANNES 2025, UNA GIURIA “ESPERTA” DEL FESTIVAL

Sia Strong che Kapadia erano presenti a Cannes l'anno scorso, in concorso. L’attore recitava in "The Apprentice" di Ali Abbasi, in cui interpretava Roy Cohn, mentre Kapadia era presente con il suo debutto nella fiction, "All We Imagine as Light", che ha vinto il Gran Premio della giuria.

Berry, invece, nella sua carriera, è diventata la prima donna afroamericana a vincere il premio come migliore attrice agli Oscar per la sua interpretazione in "Monster's Ball" di Marc Forster.

Ha diretto il suo primo film, "Bruised", nel 2020, e ha coprodotto alcuni dei film in cui recita, il più recente dei quali è "Never Let Go" di Alexandre Aja. Alba Rohrwacher è una presenza fissa a Cannes e non ha certo bisogno di presentazioni: ha partecipato in diversi film in concorso, in particolare "Le meraviglie", "Lazzaro felice" e "La Chimera", diretti dalla sorella Alice Rohrwacher, insieme a "Il racconto dei racconti" di Matteo Garrone e "Tre piani" di Nanni Moretti.

Il regista sudcoreano Hong Sangsoo è un'altra presenza fissa a Cannes. Al Festival francese ha portato quattro pellicole in concorso, "La donna è il futuro dell'uomo", "Il racconto del cinema", "In un altro paese", "L'alba del giorno dopo", e quattro titoli nella sezione Un Certain Regard.

La regista del Congo Hamadi, invece, ha presentato il suo film "Downstream to Kinshasa" a Cannes nel 2020. Reygadas, nel frattempo, ha partecipato al festival numerose volte, a partire dal 2005 con il suo secondo film "Battle in Heaven" e ha vinto il premio come miglior regista con "Post Tenebras Lux" nel 2012. Reygadas sta attualmente lavorando al suo prossimo film, "Wake of Umbra".

Slimani è una rinomata scrittrice che ha legato il suo nome al mondo del cinema attraverso i suoi libri. Il suo secondo romanzo, "Lullaby", ha vinto il Premio Goncourt 2016 ed è stato adattato per il grande schermo nel 2019, in un thriller con Karin Viard e Leïla Bekhti.





I vincitori del concorso di quest'anno saranno annunciati il ​​24 maggio durante la cerimonia di chiusura. Il Festival di Cannes si terrà dal 13 al 24 maggio.