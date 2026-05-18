Box Office 14-17 maggio, duello tra giganti: Michael torna prima negli USA, mentre in Italia domina ancora Il diavolo veste Prada 2

Un fine settimana nel segno di Michael Jackson. Il box office dal 14 al 17 maggio consegna una fotografia vivace del box office mondiale: da una parte gli Stati Uniti incoronano di nuovo Michael, dall’altra l’Italia continua a vestirsi Prada senza conoscere rivali. In attesa dell’arrivo del blockbuster estivo, The Mandalorian & Grogu, le sale vivono ancora sull’onda lunga di due autentici fenomeni commerciali che stanno trasformando maggio in uno dei mesi più ricchi degli ultimi anni.

MICHAEL NON MOLLA E ARRIVA A SUPERARE I 700 MILIONI

La sorpresa più grande arriva dagli USA, dove Michael riconquista la vetta al suo quarto fine settimana di programmazione. Il biopic dedicato al Re del Pop incassa altri 26,1 milioni di dollari, limitando il calo a un ottimo 31% e raggiungendo quota 282,8 milioni sul mercato domestico. Ancora più impressionante il dato globale: 703,8 milioni di dollari worldwide, numeri che lo consacrano come uno dei maggiori successi cinematografici del 2026. Il miliardo di dollari finali potrebbe non essere così impossibile. Anche in Italia il film continua la sua corsa ben oltre ogni previsione iniziale. Nel weekend ha raccolto 2.370.711 euro, con una flessione contenuta del 30% e un totale di 21,4 milioni di euro. Un segnale ulteriore della solidità del titolo arriva dalla giornata di domenica 17 maggio, quando Michael è riuscito perfino a superare Il diavolo veste Prada 2 nella classifica giornaliera degli incassi.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 DA NOI SFIORA I 30 MILIONI

Negli Stati Uniti, invece, la commedia con Meryl Streep e Anne Hathaway scende in seconda posizione. Dopo due weekend consecutivi in testa, Il diavolo veste Prada 2 perde il 57% e incassa altri 18 milioni di dollari. Il film sale così a 175,8 milioni negli USA e soprattutto a 546,2 milioni nel mondo, confermandosi come uno dei titoli più redditizi e trasversali dell’anno. In Italia, però, il fascino di Miranda Priestly continua a dominare il mercato. Il sequel mantiene saldamente la prima posizione con 2.758.584 euro nel fine settimana, nonostante un fisiologico calo del 59% rispetto alla settimana precedente. Il totale accumulato dal 29 aprile sfiora già i 30 milioni di euro.

LA SORPRESA DEL FINE SETTIMANA

A sorprendere gli analisti è anche Obsession, piccolo thriller diventato rapidamente un caso internazionale. Negli Stati Uniti il film ha incassato 15 milioni di dollari pur essendo stato realizzato con un budget di appena 750 mila dollari: un exploit clamoroso che conferma come, accanto ai grandi franchise, il pubblico continui a premiare anche le produzioni più piccole capaci di trasformarsi in eventi virali.

UN BOX OFFICE VIVACE

Il mercato, insomma, resta in fermento. E mentre Hollywood aspetta l’arrivo di The Mandalorian & Grogu per inaugurare ufficialmente la stagione estiva, maggio ha già trovato i suoi re: Michael Jackson da una parte, Miranda Priestly dall’altra. Due fenomeni diversissimi, ma accomunati dalla stessa capacità di riportare il pubblico al cinema.



