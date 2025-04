Thunderbolts, da oggi nelle sale italiane il nuovo film della Marvel con Florence Pugh e Sebastian Stan

La Marvel ancora a caccia di redenzione. Esce oggi nelle sale italiane “Thunderbolts”, il nuovo film della Casa delle idee di Kevin Feige che ha il compito di ottenere due cose essenziali per il brand: incassi e consensi. La nuova pellicola ruota intorno ad un irriverente gruppo di antieroi, formato da Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen) e Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), oltre ad alcuni nuovi fantastici volti.

THUNDERBOLTS, LA TRAMA

“Gli Avengers non verranno. E allora chi è che proteggerà il popolo americano?”

Si apre così l’ultimo trailer di “Thunderbolts”, con una frase che vuole essere, forse, un monito allo spettatore per tutto ciò che succederà da ora in poi nel mondo Marvel. Magari bisogna trovare nuovi eroi, meno super ma più umani, che siano in grado di intercettare i tempi che stiamo vivendo e possono riportare in auge l’MCU. Ecco allora che entrano in gioco questa allegra banda di sgangherati personaggi che, dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale, devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

QUALI FILM VEDERE PRIMA DI “THUNDERBOLTS”

Anche in questo caso, per arrivare preparati alla visione del film in sala, se avete tempo, conviene rispolverare quelle pellicole passate che hanno presentato e introdotto i personaggi che qui in Thunderbolts sono protagonisti. Ad esempio in “Black Widow” del 2021, ci vengono raccontate le origini e i tratti fondamentali di Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour) e compare anche Taskmaster (Olga Kurylenko); per avere invece un’ infarinatura di Bucky Barnes (Sebastian Stan) basta rivedere i film del filone narrativo di Captain America, con particolare attenzione anche e soprattutto alla serie “The Falcon and the Winter Soldier”, dove viene introdotto un altro personaggio di “Thunderbolts”, John Walker (Wyatt Russell). La sensazione, ovviamente, è che la Marvel abbia costruito un film in grado di mantenersi solido sulle sue gambe e che possa essere fruito anche dallo spettatore a digiuno dei film e delle serie che sono venute prima.