Harry Potter, svelata la prima immagine di Dominic McLaughlin dal set della serie TV

Hogwarts si prepara a riaprire i battenti.

La serie TV "Harry Potter" della HBO, l'attesissimo ritorno nel mondo magico di J.K. Rowling, ha ufficialmente avviato la produzione presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito, quasi 14 anni dopo il giorno in cui "Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2" ha concluso il viaggio di Harry sul grande schermo. Lo show ha anche rivelato un primo sguardo a Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, sorridente in costume con i caratteristici occhiali rotondi del personaggio e la divisa scolastica.

HARRY POTTER, LA SERIE: LE ALTRE NOVITÀ

Ieri sono stati annunciati altri attori che si uniscono alle riprese della serie, tra cui Rory Wilmot nei panni di Neville Paciock, Amos Kitson in quelli di Dudley Dursley, Louise Brealey in quelli di Madama Bumb e Anton Lesser in quelli di Olivander, il famoso fabbricante di bacchette.

L’hype dei fan è già alle stelle, anche se bisognerà aspettare ancora a lungo prima di vedere la prima stagione: assieme all’immagine del maghetto sul set, infatti, è stata confermata l’uscita nel 2027.

Le riprese dovrebbero andare avanti fino almeno alla primavera del prossimo anno e, considerando i tempi di post-produzione, è presumibile che gli episodi saranno rilasciati esattamente un anno dopo. Come sappiamo, Dominic McLaughlin (che da adesso impareremo ad associare a Harry Potter) sarà affiancato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. Il giovane trio è stato selezionato tra oltre 30.000 attori che si sono presentati a un casting lo scorso autunno.

Ognuno dei sette libri di Harry Potter costituirà un'intera stagione. Sembra che le riprese della seconda stagione potrebbero entrare in produzione dopo una piccolissima pausa dalla fine dei primi episodi, per cercare di rispettare il più possibile l’età dei personaggi.

HARRY POTTER: LA SERIE, IL RESTO DEL CAST

Guidata dalla showrunner Francesca Gardiner e dal regista Mark Mylod di Succession, la nuova versione HBO seguirà il giovane Potter durante l’arco narrativo del libro La pietra filosofale, ossia quando scopre di essere un mago, lascia la sua famiglia babbana e parte per frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Il cast che ha preso forma durante questi mesi è formato da John Lithgow (Conclave, The Crown), che interpreterà Albus Silente, Janet McTeer, che sarà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu, che invece vestirà i panni di Severus Piton. Sarà presente anche Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson in quelli di Molly Weasley, Lox Pratt in quelli di Draco Malfoy e Johnny Flynn in quelli di Lucius Malfoy. La lista prosegue con Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Sienna Moosah nelle vesti di Lavender Brown e Bertie Carvel nei panni di Cornelius Caramell. Variety aveva riportato in esclusiva che Bel Powley e Daniel Rigby interpreteranno rispettivamente Petunia e Vernon Dursley.

HARRY POTTER: LA SERIE, IL CAST TECNICO

I nuovi capi reparto annunciati, che si uniranno alla costumista Holly Waddington, includono Adriano Goldman (direttore della fotografia), Cate Hall (truccatrice e parrucchiera), Paul Herbert (coordinatore degli stunt), Mark Holt (supervisore degli effetti speciali), Mara LePere-Schloop (scenografa), Naomi Moore (arredatrice di set), John Nolan (supervisore del design degli effetti delle creature), Alexis Wajsbrot (supervisore degli effetti visivi) e Dom Sidoli (produttore degli effetti visivi). Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi, la cui produzione è affidata a HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. I produttori esecutivi della serie sono Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.