Incassi, Jurassic World batte Superman in Italia mentre in USA il supereroe debutta al primo posto Photo Credit: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Una sfida tra titani al box office. Da una parte il secondo weekend per “Jurassic World - La Rinascita”, che continua la lotta per la supremazia degli incassi; dall’altra l’esordio di Superman, altro film attesissimo in questa estate 2025. E se in America l’Uomo d’Acciaio è riuscito a imporsi come si deve, in Italia si è dovuto arrendere al dominio dei dinosauri, che non hanno mollato la prima posizione della classifica.

DINOSAURI VS SUPEREROI

Partiamo dall’America, dove “Superman” di James Gunn si è comportato molto bene. Con i suoi 122 milioni incassati in tre giorni, si è conquistato il terzo esordio più alto del 2025, dietro soltanto a “Minecraft – Il Film” (162 milioni) e “Lilo & Stitch” (146 milioni), ed è il quinto debutto consecutivo in testa alla classifica per la Warner Bros. La pellicola ha faticato invece leggermente di più sul versante internazionale. Il cinefumetto ha debuttato con 95 milioni di dollari in cinque giorni in 78 territori, sotto i 100 milioni previsti inizialmente. In Italia, per esempio, è stato messo in difficoltà da “Jurassic World”, che è rimasto in testa alla classifica, penalizzando un po’ il debutto del supereroe. Stessa sorte è toccata ai mercati di Germania e Francia, dove i dinosauri hanno avuto la meglio. Nel complesso, comunque, “Superman” apre in tutto il mondo con 217 milioni di dollari, invertendo la rotta sulla crisi che da ormai parecchio tempo aveva investito i cinefumetti.

“Jurassic World”, invece, in USA incassa altri 40 milioni in tre giorni, per un totale globale di 529 milioni di dollari. Un successo notevole per la Universal, che conferma come il brand sia ancora vivo e in grado di performare molto bene. Nel nostro Paese è a quota 7,2 milioni e potrebbe chiudere sopra i 10 milioni con grande facilità.

F1 VIAGGIA ANCORA MOLTO BENE

Veniamo ai film in tenitura: “Lilo & Stitch” si avvicina al miliardo in tutto il mondo (994 milioni), mentre “Dragon Trainer” è sempre più vicino ai 600 milioni. “Elio” della Pixar conferma il flop, mentre, nonostante il budget elevatissimo, “F1” con Brad Pitt continua a comportarsi benissimo, arrivando vicino ai 400 milioni. Sicuramente il titolo beneficerà anche della finestra di streaming, ma ciò che sorprende è che la pellicola è il più grande incasso nella storia di Apple sul grande schermo. “F1” avrà presto anche un sequel.

A proposito di costi elevatissimi di produzione, l’ultimo “Mission: Impossible” con Tom Cruise, nonostante sia a quota 584 milioni di dollari, non riuscirà a raggiungere il punto di pareggio, finendo per diventare un flop. È notizia di qualche giorno fa, infatti, che la Warner Bros si sia rifiutata di produrre uno dei prossimi progetti di Tom Cruise a causa dell'elevatissimo budget che l’attore e produttore avrebbe richiesto (275 milioni di dollari per il suo “Deeper”).