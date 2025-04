Incassi Cinema, in America trionfa ancora “I Peccatori”. In Italia si conferma in testa “Minecraft” Photo Credit: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Mentre negli Stati Uniti si brinda per un weekend storico e molto redditizio, in Italia gli incassi delle sale cinematografiche risentono delle festività ravvicinate.

Tra Pasqua, 25 Aprile e l’imminente 1 Maggio, gli italiani hanno preferito partire anziché recarsi al cinema.

Nel nostro paese, si conferma comunque al primo posto della top ten degli incassi nel fine settimana appena concluso “Un film Minecraft”, mentre oltreoceano “I peccatori” di Ryan Coogler compie l’impresa storica di replicare in modo quasi perfetto gli incassi del suo primo weekend nelle sale, cosa assai rara per un horror e per un film in generale.

GLI INCASSI AMERICANI BRILLANO

Iniziamo proprio dall’America dove in tre giorni sono stati raccolti circa 143 milioni di dollari. Stiamo parlando del miglior risultato per l’ultimo fine settimana di aprile dal 2020 e il quarto miglior dato di sempre per questo periodo.

4 film della classifica hanno superato i 20 milioni di dollari, dimostrando che l’offerta è stata gradita dal pubblico ma soprattutto che le varie pellicole sono riuscite ad intercettare un audience trasversale e variegata.

Come si è detto all’inizio, “I peccatori” di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, oltre a confermarsi in testa nella top ten, ha ottenuto altri 45 milioni di dollari (la scorsa settimana erano stati 48) con una flessione incredibile di solo il 6%. Un dato storico che conferma il successo della pellicola in terra statunitense.

Un trionfo che però non si conferma anche nei mercati internazionali dove invece il film ha raccolto 39 milioni. Al momento il totale complessivo è di 161 milioni e, secondo gli analisti, non dovrebbe avere problemi a superare la soglia dei 200 milioni di dollari.

Sempre rimanendo in America, al secondo posto della classifica, troviamo una riedizione di un film uscito 20 anni fa che è tornato sul grande schermo proprio per celebrare l’anniversario. Stiamo parlando di “Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith” che ottiene 24,5 milioni di dollari.

Un dato molto alto che conferma l’amore per la saga di George Lucas. Ricordiamo che il nostro paese non ha avuto la possibilità di godere di questa nuova edizione.

Al terzo posto si conferma “Un film Minecraft” che continua la sua corsa stellare al box office. Al momento il suo bottino ammonta a 816 milioni di dollari. La pellicola tratta dal celebre videogioco, è per ora l’incasso più alto del 2025.

“30 NOTTI CON IL MIO EX” SORPRENDE

Nel nostro paese, le cose sono andate diversamente: “I peccatori” di Coogler non ha attecchito, sprofondando addirittura al sesto posto con un totale al di sotto del milione di euro. A vincere il fine settimana in Italia, invece, è stato ancora una volta “Un film Minecraft” che ha superato gli 11 milioni totali. Sul versante del cinema italiano, continua ad andare particolarmente bene il film “30 notti con il mio ex”, commedia dolceamara con Micaela Ramazzotti e Edoardo Leo.

La pellicola ha superato il milione di euro, confermandosi sul podio degli incassi in questo fine settimana di fine Aprile. La trama vede Bruno, personaggio ansioso da manuale, che si lascia convincere dalla figlia adolescente a ospitare per un mese la sua ex moglie Terry, appena uscita da un lungo ricovero psichiatrico. Sono solo 30 notti del resto, cosa potrà mai andare storto? Eppure, l’esuberanza di Terry e la sua schiettezza mettono a dura prova la routine di Bruno. Per sapere come andrà a finire, andate al cinema.