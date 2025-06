Luca Guadagnino sarà il regista di un film sull’intelligenza artificiale

Luca Guadagnino è tra gli autori più prolifici degli ultimi anni. Mentre gira un film pensa già al successivo e intanto ricopre il ruolo di produttore per amici e colleghi. “Bones & All”, “Challengers”, “Queer” e ora anche “After the Hunt” in uscita ad ottobre.

E, dopo che il suo film per DC Studios, “Sgt. Rock”, è stato cancellato, il regista palermitano non si è arreso e si è mosso rapidamente per trovare un prossimo progetto a cui lavorare.

Oltre al già annunciato “American Psycho”, l’autore sarebbe in trattative anche per dirigere “Artificial” presso Amazon MGM Studios. Sebbene gli accordi non siano ancora conclusi, la pellicola avrebbe già un cast di tutto rispetto: nomi come Andrew Garfield, Monica Barbaro e il promettente Yura Borisov, protagonista di “Anora”, sono in trattative preliminari per prendere parte alla produzione.

TECNOLOGICA, ETICA E INTERESSI ECONOMICI NEL NUOVO FILM DI GUADAGNINO

Al centro della pellicola ci sarebbe un tema molto attuale e controverso, ma esplorato da un punto di vista insolito. Il film infatti ruoterebbe attorno al periodo trascorso presso l'azienda di intelligenza artificiale OpenAI nel 2023, in cui il CEO Sam Altman fu licenziato e riassunto nel giro di pochi giorni.

Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e produrrà il film insieme a David Heyman (già produttore della saga cinematografica di Harry Potter) e Jeffrey Clifford di Heyday Films. Anche Jennifer Fox è in trattative per la produzione.

Anche se tecnicamente il film è in fase di sviluppo finché non verrà raggiunto un accordo tra tutti, l'idea sarebbe quella di girare quest'anno, una volta conclusi tali accordi. Il progetto si preannuncia come un possibile erede spirituale di “The Social Network”, quel film che ormai 15 anni raccontava la storia dietro la nascita di Facebook.

“Artificial” sembra voler fare la stessa cosa, una sorta di Instant Movie che affronta i retroscena di un’epoca in cui tecnologia, etica e interessi economici si intrecciano in modo sempre più complesso.

Se l’accordo dovesse andare a buon fine, la pellicola segnerebbe la terza collaborazione tra Guadagnino e Amazon MGM, dopo “Challengers” con Zendaya e il già citato “After the Hunt”.

AFTER THE HUNT, DI COSA PARLA LA PELLICOLA DI GUADAGNINO IN USCITA AD OTTOBRE?

La pellicola vede nel cast anche Julia Roberts, che secondo il regista avrebbe confezionato la migliore interpretazione della sua carriera.

Nel film interpreta Alma Olsson, una professoressa universitaria di Yale che diventa involontariamente confidente di Meggie Price (Ayo Edebiri), una delle sue studentesse migliori. La ragazza accusa Henrik Gibson (Andrew Garfield), suo insegnante e collega di Olsson, di avere oltrepassato il limite nei suoi confronti e di aver proseguito in pesanti avances anche dopo il suo rifiuto.

L’uscita è prevista per il prossimo 17 ottobre e, vista la data, non è escluso che possa anche avere un'anteprima di qualche tipo alla Mostra del Cinema di Venezia . Per Guadagnino sarebbe la quinta volta al Lido con un suo film.