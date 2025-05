Lanthimos ed Emma Stone di nuovo insieme nel film “Bugonia”. L’uscita è prevista per fine ottobre Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

“La Favorita”, “Povere Creature” e anche “Kind of Kindness”. Sono queste le pellicole che hanno segnato il loro sodalizio artistico durante gli ultimi anni, un vero e proprio matrimonio professionale che sembra non volersi fermare.

Stiamo parlando di Yorgos Lanthimos e la sua attrice feticcio Emma Stone che sono tornati a lavorare insieme nel film "Bugonia ".

Non potrebbe essere altrimenti visto che i due sembrano anche portarsi molta fortuna. L’attrice ha anche strappato il suo secondo Oscar grazie a Povere Creature.

BUGONIA, LA TRAMA

Stando a quanto riporta Variety, la loro ultima fatica cinematografica arriverà prima del previsto in sala. Il film, infatti, avrà delle anteprime il 24 ottobre, per poi essere distribuito ufficialmente a partire dal 31 ottobre.

Questo è leggermente in anticipo rispetto alla data di uscita originale, che prevedeva l’arrivo sul grande schermo il 7 novembre. Focus Features distribuirà "Bugonia" negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, si occuperà della distribuzione internazionale.

La pellicola è il remake della commedia fantascientifica sudcoreana "Save the Green Planet", e ruota attorno a due amici ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono la potente CEO di una grande azienda perché convinti che sia un'aliena intenzionata a distruggere la Terra.

BUGONIA, NEL CAST ANCHE PLEMONS

Non solo Emma Stone, ovviamente. Nel nuovo film di Lanthimos torna anche l’attore Jesse Plemons, che aveva recitato nel film "Kinds of Kindness", insieme ad Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Alla scrittura della sceneggiatura troviamo Will Tracy, che ha al suo attivo titoli come il film "The Menu" e la serie "Succession".

Stone e Lanthimos sono produttori di Bugonia, dopo "Povere Creature", "La favorita" e "Kinds of Kindness", ma non sono gli unici. Figurano anche Ed Guiney e Andrew Lowe di Element Pictures, Ari Aster e Lars Knusden di Square Peg, e Miky Lee e Jerry Kyoungboum Ko.

LANTHIMOS AL LIDO?

E mentre il Festival di Cannes scalda i motori della 78esima edizione (13-24 maggio), si guarda già anche a Venezia. Infatti l’arrivo in autunno del film di Lanthimos, farebbe pensare ad un' uscita strategica per permettere alla pellicola di partecipare in qualche selezione della prossima Mostra del Cinema (27 Agosto - 6 settembre).

Il regista ha beneficiato della kermesse italiana nel 2023 quando portò a casa il Leone d’oro con “Povere Creature”. Un amore con il Festival italiano che potrebbe essere confermato anche quest’anno.