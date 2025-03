Alessandra Amoroso diventerà mamma a settembre, 'un dono meraviglioso'

Una notizia bellissima per Alessandra Amoroso e la sua big family, migliaia e migliaia di fan che da sempre la seguono. La Amoroso a settembre diventerà mamma.

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella... e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!", dice la cantante condividendo con il suo pubblico, attraverso i social, la gioia e l'emozione per l'arrivo di Penelope.

"Ti amiamo già Penny, non vediamo l'ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino", aggiunge la cantante, che l'11 giugno debutta col suo 'Fino a qui summer tour' alle Terme di Caracalla. Dodici date, prodotte e organizzate da Friends and Partners che, nell'unirsi "alla gioia di questa splendida notizia" comunica la cancellazione delle ultime tre date: il 18 agosto a Roccella Ionica (Rc), il 6 settembre a Macerata e il 24 settembre a Napoli. Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025. Per tutte le altre date i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.

Suite 102.5 Prime Time Live – Alessandra Amoroso Una produzione originale RTL 102.5: Suite 102.5 Prime Time Live. La musica torna a vivere dal vivo.

LA STORIA D'AMORE CON VALERIO LONTANTO DAI RIFLETTORI

Alessandra e Valerio sono una coppia lontana dai riflettori e dal clamore mediatico. Vivono una bellissima so da circa due anni, pochissimi scatti sui social e tanto amore. Si sa poco di Valerio, che è a quanto pare un tecnico del suono e un videomaker. I due si sarebbero conosciuti nell'ambiente musicale. Lui è originario di Eboli (Salerno), classe 1994 ed ha 8 in meno della Amoroso. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme nel 2023.

LE DATE DEL TOUR ESTIVO

11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

26 giugno 2025 - FERRARA – “Ferrara Summer Festival” - Piazza Ariostea

3 luglio 2025 - MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025 - TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025 - TAORMINA (ME) - “Sotto Il Vulcano Fest” - Teatro Antico

18 luglio 2025 - ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 - CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025 - CODROIPO (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025 - MARSCIANO (PG) - Musica Per I Borghi

2 agosto 2025 - FORTE DEI MARMI (LU) - Villa Bertelli

5 agosto 2025 - LANCIANO (CH) - Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025 - LECCE - “Oversound Music Festival” - Cave Del Duca

Vengono invece cancellati gli ultimi tre appuntamenti del tour:

18 agosto a ROCCELLA IONICA (RC) · ROCCELLA SUMMER FESTIVAL - Teatro al Castello

6 settembre a MACERATA - Sferisterio

24 settembre a NAPOLI - in Piazza del Plebiscito.