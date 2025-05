Il Power Hits Estate di RTL 102.5 è sold out! Aperte le prevendite per la seconda data del Future Hits Live di Radio Zeta: martedì 2 settembre all’Arena di Verona

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 di lunedì 1° settembre 2025, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana, è già SOLD OUT. Il grande show della prima radiovisione d’Italia, che porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico e in cui verrà decretato il power hit dell’estate 2025, aprirà la strada alla seconda data – dopo quella di Roma – del Future Hits Live di Radio Zeta, che il 2 settembre 2025 prenderà il testimone per una nuova, imperdibile serata di festa, questa volta con la musica e gli artisti più amati dalle nuove generazioni. Biglietti disponibili su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/radio-zeta-future-hits/

Il Future Hits Live di Radio Zeta torna nell'incantevole Arena di Verona, l’iconico teatro all’aperto che ha ospitato i più grandi nomi della musica italiana, dando il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario.

L’hashtag ufficiale del Power Hits Estate 2025 è #RTL1025phe25

L’hashtag ufficiale del Future Hits Live 2025 è: #radiozetaFHL25