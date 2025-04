Il Volo annuncia a RTL 102.5 gli ospiti della terza edizione di “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”

Il Volo è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia de La Zac, per presentare “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”, un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da Friends & Partners, che celebra la grande musica, l'arte e la cultura italiana. Per la sua terza edizione, lo show si sposterà in una nuova e prestigiosa location, il magnifico Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica, che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica. In occasione del cinquecentenario di Palazzo Te, villa manierista progettata da Giulio Romano, l’evento avrà luogo in un contesto unico, arricchito dalla meraviglia dei suoi affreschi e delle sue architetture. Con le date fissate per l’8, 10 e 11 maggio, gli unici live in Italia, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite. I tre artisti, accompagnati da numerosi ospiti speciali, offriranno performance uniche, dando vita ad un vero e proprio viaggio musicale. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, presentando i brani più amati del loro repertorio e cover che ripercorreranno i momenti musicali più iconici, sia italiani che internazionali, legati anche ai ricordi personali dei tre artisti e degli ospiti. Ai microfoni di RTL 102.5, i tre membri de Il Volo hanno raccontato: «Quest’anno è la terza edizione, ma le due scorse sono state fatte all’Arena di Verona. Siccome il nostro obiettivo è sempre stato quello di mostrare le bellezze d’Italia, abbiamo scoperto Palazzo Te a Mantova, con questi archi in pietra meravigliosi e abbiamo deciso di spostare la location per la terza edizione».





Gli ospiti della terza edizione

«Negli anni sono venuti a trovarci tanti amici e ospiti, ma non diamo mai per scontato che ogni artista accetti la nostra collaborazione. Quest’anno gli ospiti sono molti: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Arisa, Mario Biondi con Alessandro Quarta, Malika Ayane, Noemi, Clara, Antonello Venditti, Gaia, Massimo Ranieri, Brunori Sas, Marco Masini, The Kolors, Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Beppe Fiorello e Giorgio Panariello. Ancora non possiamo dire chi condurrà una puntata con noi, ma sarà una grande festa di musica dove canteremo anche i grandi classici degli artisti che verranno a trovarci. Sono veramente tre appuntamenti di musica, divertimento e soprattutto di amicizia, perché i nostri ospiti sono persone che stimiamo non solo artisticamente, ma anche personalmente ed è quello il bello quando si incontrano anche gli affetti sul palco. Alcuni li conoscevamo già e altri no, ma la musica ha questa sinergia tra persone inspiegabile» ha rivelato Il Volo in diretta su RTL 102.5.





Il tour in America e i prossimi appuntamenti live

Sul fronte live, dopo aver conquistato l’Europa e gli Stati Uniti con un tour di numerose date sold out nelle principali capitali, il trio è tornato a gennaio sui palchi italiani con un tour nei principali palasport e si prepara per nuove date in Europa e America Latina a partire da ottobre. Nel corso di “The Flight”, i tre membri hanno raccontato: «Abbiamo appena concluso un tour negli Stati Uniti ed è stato magnifico ed entusiasmante. Andiamo spesso negli Stati Uniti, ma quest’anno l’abbiamo vissuta in maniera diversa, con una consapevolezza diversa. È stato entusiasmante vedere, anno dopo anno, il numero delle capienze e del pubblico in aumento. L’affetto è sempre lo stesso, ma abbiamo conquistato anche nuove generazioni e questo ci dà tanta carica per il futuro e per quello che c’è da fare da oggi in poi. Noi sul palco giochiamo, quasi come dei bambini al parco giochi, è la massima espressione di felicità e creatività per noi. Per festeggiare questi 15 anni di carriera nel 2024 abbiamo fatto un tour in tutti i paesi e continenti e un tour nei palasport in Italia che finirà a marzo 2026».