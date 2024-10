Duomo di Milano on air, RTL102.5 in diretta della piazza milanese: "Record di presenze turistiche...."

RTL 102.5 è radio partner della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Per celebrare questa importante collaborazione, venerdì 18 ottobre si terrà una giornata speciale: "Duomo di Milano On Air".

Oggi, fino alle 17, il radio truck di RTL 102.5 è in Piazza Duomo per una diretta straordinaria che coinvolgerà ascoltatori e visitatori. Dalle 11:00 alle 17:00, in diretta dal cuore di Milano: “No problem – W l’Italia” con Paolo Cavallone e Carlo Elli, “Miseria e Nobiltà” con Il Conte Galè, Fabrizio Ferrari e Virginia Tschang, “The Flight” con Matteo Campese e La Zac. La programmazione speciale proporrà interviste, approfondimenti sulla storia e l'immenso patrimonio artistico del Duomo di Milano e molto altro.

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

Fulvio Pravadelli, direttore generale della Veneranda Fabbrica del Duomo, interviene in diretta dal tuck di RTL102.5

"Il 70% dei nostri turisti viene dall'estero, questa iniziativa ci aiuta a raccontare cosa c'è dietro al Duomo di Milano. Una volta, all'inizio del '900, sopra al Duomo c'era un bar: non vogliamo che i milanesi tornino a prendere l'aperitivo lì, ma almeno che periodicamente lo visitino"

Abbiamo circa 50 persone che seguono la manutenzione del Duomo, una settantina di persone per l'accoglienza, la cattedrale non è solo turismo. C'è anche un'area aperta ai fedeli, quella aperta ai turisti: quest'anno arriviamo a 3,5 milioni di presenza. Un record. Non è obiettivo nostro fare record di presenze: questo è un luogo di culto e preghiera. Dal 1400 abbiamo una scuola per i bambini che vengono a cantare in Duomo durante le feste

LE PAROLE DI FRANCESCO CANALI, DIRETTORE CANTIERI "VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO"

Francesco Canali, Direttore Cantieri della Veneranda Fabbrica del Duomo, è ospite su RTL102.5 in diretta dal truck

Metà dell'800 cade un pezzo della guglia maggiore, nasce un caso e una discussione. A duomo non ancora terminato è stata messa in pratica la manutenzione che, ancora oggi, impiega 100 persone. E poi si arriva ad un punto in cui vanno sostituiti alcuni pezzi delle guglie

LE PAROLE DI ELISA MANTIA, COORDINATRICE AREA CULTURA DELLA VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO

Elisa Mantia, Coordinatrice Area Cultura VFD, racconta a RTL102.5. tutta la bellezza del Duomo- "Mi occupo della sezione cultura, sezione museo e in tutto il complesso monumentale", dice. "Mi occupo di curare i restauri e di tutto il patrimonio culturale del Duomo. Suggerisco di visitarlo".

LE PAROLE DELLO CHEF DAVIDE OLDANI A RTL102.5

Davide Oldani (visita il sito sapori tra le guglie CLICCA QUI) è un grande chef, conosciuto il tutto il mondo. Anche lui interviene nella lunga diretta dal truck di Rtl102.5. "C'è un progetto di buono legato al bello: il panettone milanese, quello classico, e una selezione di quattro biscotti che abbiamo prodotto. Il panettone, conosciuto in tutto in mondo, copiato ovunque, è stato sdoganato in modo intelligente, senza nickname. Era una cosa impensabile 20 anni fa".