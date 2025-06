Giuseppe Valditara a RTL 102.5, IA: “Grande opportunità, i primi test nelle scuole danno risultati incoraggianti”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene a RTL 102.5, all’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro e Giusi Legrenzi.





IL TEMA DEGLI SMARTPHONE E DEI TABLET IN CLASSE

«La vera questione è garantire la salute dei nostri giovani e assicurare loro una formazione di qualità. Gli studi sono univoci e le ricerche sono ormai tante e stanno a dimostrare che l’abuso del cellulare ha un impatto negativo sia per quanto riguarda la capacità di concentrarsi, di memorizzare e perfino la fantasia dei giovani. Da questo punto di vista, ci sono anche diverse ricerche che testimoniano un impatto negativo sugli apprendimenti: quando l’anno scorso abbiamo avuto la riunione dei Paesi più industrializzati dell’occidente al G7, invitammo anche i rappresentanti dell’Ocse e ci dissero proprio che, per esempio, in matematica, usare il cellulare per studiare ha un impatto sul rendimento certamente negativo o, quanto meno, meno performante rispetto ai libri. Intervenire significa appunto avere a cuore i nostri giovani».





L’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

«Noi abbiamo avviato, fra l’altro, a settembre dell’anno scorso dei primi progetti, per i Paesi occidentali, di utilizzo dell’IA per personalizzare la didattica. Abbiamo avviato questo percorso in una quindicina di scuole e, tra l’altro, mi fa piacere che una delle prime scuole che ha aderito con grande entusiasmo è quella di Platì, quindi in un’area caratterizzata da forte fragilità, e i primi risultati che ci stanno arrivando sono molto molto incoraggianti. Abbiamo voluto differenziare, cioè studiare separatamente, il rendimento dei ragazzi che hanno utilizzato questi assistenti virtuali e i ragazzi che hanno fatto un percorso tradizionale. I dirigenti scolastici ci stanno facendo avere delle risultanze molto incoraggianti. L’intelligenza artificiale può essere una grande opportunità, ma non bisogna confonderla con il cellulare, che è uno strumento che, peraltro, può utilizzare l’IA, ma che non è necessariamente da identificare come questa. Tant’è vero che noi abbiamo un grande utilizzo nelle nostre scuole di tablet e computer, che sono gli strumenti privilegiati per utilizzare questi assistenti virtuali, che servono ai nostri giovani. Ovviamente, deve essere chiaro che tutto questo percorso dovrà essere sempre guidato dall’uomo, quindi dal docente, e dovrà essere sotto la vigilanza e l’intelligenza umana, perché altrimenti si rischia di avere delle derive che possono essere inquietanti».