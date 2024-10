Zdenek Zeman è stato ricoverato in ospedale: ecco cosa è accaduto al tecnico boemo

Zdenek Zeman, 77 anni, è stato ricoverato in ospedale. L'allenatore ha avuto un malore, si trovava a Roma, ed è stato ricoverato a Pescara, dopo essere stato trasportato d'urgenza in auto. Ora si trova alla clinica "Pierangeli" e sarà sottoposto a controlli clinici.

A FEBBRAIO SCORSO IL RICOVERO E L'OPERAZIONE

A febbraio è stato ricoverato di nuovo e sottoposto ad un intervento dopo un altro attacco ischemico che lo aveva colpito a precedentemente. Zeman è l'allenatore per antonomasia. L'uomo che in panchina, tra una sigaretta e l'altra, mantiene la calma senza urlare con i suoi giocatori. Spesso, all'epoca del Foggia dei miracoli di Pasquale Casillo, costretti ad allenamenti difficili, faticosi. I famosi "gradoni" per Zeman sono una costante.



IL FOGGIA DEI MIRACOLI

Anni Novanta. C'è il Foggia di Pasquale Casillo, patron del grano, uno degli imprenditori più ricchi, nel campionato. La scalata vertiginosa: il Foggia approda in Serie A nella stagione 1991-1992 e gioca la prima partita di campionato a San Siro a Miano. Inizia l'epoca chiamata dai cronisti sportivi "Zemanlandia": il Foggia dei miracoli, allenato dal boemo, tocca il cielo con un dito. Fa sogna. Fa tremare gli avversari.

Zeman e Casillo, allenatore e presidente, sono i personaggi del momento. I giornalisti arrivano in Puglia per intervistare il boemo, sempre di poche parole e con la battuta tagliente pronta. Fuma tanto, ma è il suo tratto distintivo.

NASCE ZEMANLANDIA