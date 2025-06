Tennis, Wimbledon 2025, il fascino dell’erba londinese torna in esclusiva su Sky fino al 2030

WIMBLEDON

C’è un luogo dove la tradizione incontra l’eleganza, dove il tempo sembra fermarsi mentre il tennis si esprime nella sua forma più pura: Wimbledon. Anche nel 2025, il torneo più iconico del Grande Slam tornerà a emozionare milioni di appassionati e lo farà ancora una volta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. E non finisce qui: Sky ha ufficializzato l’estensione dei diritti per Wimbledon anche per il quadriennio 2027-2030, siglando un accordo con l’All England Lawn Tennis Club che rafforza ulteriormente la centralità del tennis nella propria offerta sportiva. La prossima edizione del torneo londinese inizierà il 30 giugno e sarà seguita con una copertura senza precedenti. Sky offrirà ogni match del tabellone maschile e femminile – singolare e doppio – accompagnato da studi di approfondimento, commenti tecnici e analisi. Il racconto si svilupperà su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, con sei canali aggiuntivi interamente dedicati a Wimbledon (Wimbledon 1-6) e la possibilità dello Split Screen per seguire più partite contemporaneamente. A completare l’offerta, il mosaico Diretta Wimbledon su Sky Sport Mix. A dare voce e competenza alla narrazione ci sarà una squadra di commentatori d’eccellenza: Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta, Stefano Pescosolido e Renzo Furlan, affiancati da giornalisti e inviati Sky per garantire aggiornamenti in tempo reale anche su Sky Sport 24, sito, app e canali social. Questa esclusiva si inserisce in un’estate 2025 ricchissima per Sky Sport. Accanto a Wimbledon e agli US Open (24 agosto – 7 settembre), il tennis sarà protagonista anche con i tornei ATP e WTA 250, 500 e Masters 1000, oltre alle Finals di fine stagione. Un’offerta che rende Sky il punto di riferimento assoluto per chi ama il tennis.