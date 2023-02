Addio a Maurizio Costanzo, nel suo salotto la storia del costume italiano

Ha fatto la storia di un’intera pagina del nostro Paese. Maurizio Costanzo è morto oggi nella sua Roma, a 84 anni.

IL TALK SHOW, TRA POPOLARE E IMPEGNO

Ma è con la televisione che nel 1976 arriva la grande popolarità. Con “, ideato insieme ad Angelo Guglielmi, inventa il talk show italiano. Una novità assoluta anche nel rapporto con il pubblico. Durante la sigla iniziale, Costanzo chiudeva l'unica finestra nella scenografia, come per dire che stava iniziando un colloquio privato, solo lui e lo spettatore. E così è entrato per anni nelle case italiane. Poi il. Nei suoi salotti si siede tutta Italia, senza esclusioni, senza snobismi, una televisione popolare che lancia innumerevoli artisti e politici. Ma anche impegnata. Negli anni Novanta la sua posizione contro la mafia è netta: in diretta tv brucerà anche una maglietta con scritto. Il 14 maggio del 93 è vittima di un attentato, quando una macchina imbottita di tritolo salta in Via Fauro, pochi metri dal Teatro Parioli, sede storica di Costanzo, che passa di li in quel momento ma resta illeso.

LA VITA PRIVATA

Celebri anche le sue storie d’amore. La più importante, quella con Maria de Filippi. Un sodalizio personale e artistico, che li porterà ad innovare profondamente la televisione italiana, ma anche ad adottare un figlio, Gabriele, nel 2002. Dal precedente matrimonio ha avuto altri 2 figli, Camilla e Saverio, acclamato regista.