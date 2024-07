Uova griffate Ferragni, caso chiuso. Parla l'influencer: "Si tratta di una donazione, non una sanzione"

«Pagheremo 1,2 milioni di euro, ma è una donazione e non una sanzione». Così Chiara Ferragni , in un video pubblicato sui social (puoi riguardalo anche sull' account Instagram ufficiale di RTL102.5 , torna sulle uova di Pasqua. Caso chiuso.

LE PAROLE DI CHIARA FERRAGNI

Sono felice di condividere con voi un comunicato importante, a cui tengo molto. Sul caso uova di Pasqua l’Antitrust ha accolto gli impegni su cui Tbs crew e Fenice hanno lavorato negli ultimi mesi: il primo impegno consiste in un contributo economico volontario che è una donazione, e non una sanzione, per un minimo di complessivi 1 milione e 200mila euro in favore dell’impresa sociale ‘I bambini delle fate’. Le società si assumono poi l’impegno, a cui tengo in maniera particolare, della separazione totale delle operazioni commerciali della società dalle attività benefiche che comunque continueremo a fare.

LA SEPARAZIONE FEDEZ-FERRAGNI

Da mesi, ormai, Fedez e Chiara Ferragni sono al centro del clamore mediatico per la separazione che è diventata virale. Lo scoop di Dagospia, il primo a raccontare della rottura, è stato confermato dai Ferragnez, definiti ormai "FerragnEX".

Palla al centro e una nuova vita per il rapper e l'influencer-imprenditrice. Gli ultimi rumors parlano di una modella vicinissima al cantante - che si è esibito a Roma al Radio Zeta Future hits live lo scorso 31 maggio. Si tratta di Garance Authié: fuga romantica in Puglia per i due, che sono stati paparazzati per la prima volta a Montecarlo diverse settimane fa. Poi è spuntata un'altra indiscrezione: il settimanale "Chi" ha "pizzicato" il rapper con Taylor Mega, influencer di lungo corso ed imprenditrice. Una serata a Milano come tante altre.

LA NUOVA VITA SENTIMENTALE DELLA FERRAGNI, SPUNTA L'ORTOPEDICO

Il settimanale Diva e donna, in questo ultimo numero, ha fotografato la Ferragni in vacanza a Forte dei Marmi con Andrea Bisciotti (ortopedico di professione, classe 1993) ed altri amici. Ma chi è Bisciotti? Laureato in Medicina, su Instagram si descrive così: "medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia presso l'Humanitas di Milano". I suoi follower, da quando il gossip l'ha accostato all'influencer, sono aumentati vertiginosamente facendo registrare + 18 mila. Si tratta davvero di una nuova storia d'amore?