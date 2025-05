Tiromancino a RTL 102.5: “La canzone è nata da un litigio con mia moglie, ho preso la chitarra ed è nata in 10 minuti. Faremo un tour estivo in occasione dei 25 anni di “La descrizione di un attimo”

Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Mi rituffo nella notte”, il nuovo singolo del gruppo, rilasciato lo scorso 18 aprile. Tiromancino ritornano con una canzone dal ritmo ipnotico e ammaliante: il testo e la musica sono di Federico Zampaglione, che ha anche prodotto il brano assieme a Leo Pari e Simone Guzzino. La canzone ha degli echi “battistiani” e il testo è velato di ironia. Ai microfoni di RTL 102.5, Federico Zampaglione ha raccontato: «Questa canzone è stata un’instant song, perché a volta le canzoni nascono da alcuni momenti della vita. Io stavo litigando con mia moglie e c’era questa discussione in cui è arrivata la fatidica domanda “Ma tu senza di me cosa fai?”, allora io ci ho pensato un attimo e mi sono visto al telefono che chiamo i miei amici chiedendo cosa fanno la sera, la classica situazione da single, e in automatico ho risposto “Mi rituffo nella notte”. Questa frase mi è rimasta dentro, ho preso la chitarra e nel giro di 5/10 minuti c’era il pezzo. Mi sono isolato un attimo e mia moglie non la sentivo più in quel momento».





I LIVE ESTIVI

Federico Zampaglione è atteso live con i Tiromancino per una tournée estiva in cui la band celebrerà i 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”, il disco che li consacrò al grande pubblico. «Ci sarà un tour per tutta l’estate, a brevissimo troverete le date tra cui Maida, Torrita, Tharros Cabras, Cuneo, Montemileto, Alba Adriatica, Taranto, Pisticci e Rodi Garganico. Sarà l’occasione per festeggiare i 25 anni di “La descrizione di un attimo”. Non sembrano passati così tanti anni, ma in effetti la musica ce lo dice. I primi di giugno ri-uscirà un’edizione, anche in vinile, di “La descrizione di un attimo” e poi subito dopo ci sarà il tour, a partire dal mese di giugno. Forse il motivo dell’evergreen di questo album è che quando noi l’abbiamo scritto, abbiamo cercato di non andare dietro a una moda o di uno stile che in quel periodo andava. Ci siamo lasciati andare a qualcosa che ci piacesse e che fosse un po’ senza tempo. P0robibilmente questa è stata la chiave» ha svelato Federico Zampaglione.