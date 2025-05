Belen Rodriguez diventa zia: Cecilia e Ignazio presto genitori. Ecco il nome scelto

La notizia più bella che Ignazio e Cecilia potessero dare al mondo. Presto diventeranno genitori. E sui social, dopo l'annuncio, sono arrivati migliaia di auguri e commenti. "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel. P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui”, hanno scritto su Instagram.





LA STORIA D'AMORE

Tutto inizia nella casa del Gf. Lei è concorrente, lui pure. S'incontrano, s'innamorano, nasce una storia che prosegue nel tempo fino a quando tutti capiscono che in un reality può nascere l'amore. Vero.





IL MATRIMONIO

La proposta di matrimonio è arrivata nel 2022 e il matrimonio è stato celebrato nel giugno 2024 in Toscana, con Belen Rodriguez come damigella d'onore e i bambini della famiglia coinvolti nel giorno speciale. Una famiglia modello, che nonostante la popolarità non ha mai voluto

inseguire il gossip. Al matrimonio di Cecilia e Ignazio, secondo rumors, si sarebbero incontrati per la prima volta Tony Effe e Giulia De Lellis (anche lei in dolce attesa). Il resto è storia di questi giorni.





IL RAPPORTO CON BELEN

Cecilia e Belen hanno un rapporto solidissimo. Sorelle. Amiche. Ma è la grande famiglia Rodriguez, con papà Gustavo, mamma Veronica e Jeremias, ad essere un vero esempio. Gustavo Rodriguez, diversi mesi fa, é rimasto gravemente ferito in un incendio scoppiato in uno stabile industriale di Gallarate, in provincia di Varese. Ha riportato numerose ustioni. Per fortuna è fuori pericolo.