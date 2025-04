Simona Ventura torna all'Isola dei famosi, ma non come conduttrice

A volte ritornano. Simona Ventura è pronta a incrociare nella sua fortunata carriera per la terza volta L'Isola dei famosi.

In questo caso, la conduttrice vestirà i panni dell'opinionista. Lo farà nella nuova edizione al via a maggio su Canale 5 (non è stata ancora comunicata la data precisa di partenza, ma quasi sicuramente il programma sarà collocato in palinsesto al mercoledì sera, dal 7 maggio).

Al timone del reality dei naufraghi ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, giornalista già alla guida de Le Iene dallo scorso settembre.

L'inviato in loco invece sarà Pierpaolo Pretelli.

Dopo averla condotta su Rai2 negli anni d'oro, ne era stata concorrente nel 2016, quando il reality aveva ormai traslocato su Canale 5.

Dopo quell'avventura, SuperSimo rilasciò dichiarazioni pubbliche che fecero trapelare una sorta di pentimento nell'aver accettato di naufragare nel reality.

"All'Isola dei famosi hanno tentato di uccidermi"

Una volta rientrata in Italia, intervistata da settimanale Chi, infatti, Simona Ventura spiegò:

"Ho fatto una cosa che nessuno al mondo aveva fatto: la naufraga di un programma che avevo condotto, L’isola dei famosi. Anche io, con il senno di poi, sono rimasta senza parole: lì hanno praticamente tentato di uccidermi, ma sono sopravvissuta. E sono tornata”.

All'epoca la conduttrice era alle prese con difficoltà lavorative. Dopo L'Isola la Ventura rientrò in Rai, per condurre titoli come, tra gli altri, The Voice e Citofonare Rai2 (che ancora oggi presenta insieme a Paola Perego).

L'Isola dei famosi 2025: i concorrenti

La lista dei naufraghi della nuova Isola dei famosi non è stata ancora rivelata ufficialmente, ma secondo varie indiscrezioni di stampa (il blog di Davide Maggio su tutti) dovrebbe essere la seguente:

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Antonella Mosetti (ex di Non è la Rai)

Chiara Balistreri (caso di cronaca)

Paolo Vallesi (cantante)

Cristina Plevani (vincitrice prima edizione Grande Fratello)

Mirko Frezza (attore)

Teresanna Pugliese (ex di Uomini e Donne)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Nunzio Stancampiano (ballerino)

Omar Fantini (comico)

Loredana Cannata (attrice)

Carly Tommasini (modella e attivista)

Camila Giorgi (ex tennista)