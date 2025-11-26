Carlo Verdone a RTL 102.5. Attore, regista e nel 2026 anche Dj per un giorno su Radiofreccia

Carlo Verdone è stato ospite di RTL 102.5 , in compagnia di Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Martina Rinelli, per presentare l’ultima stagione di “Vita da Carlo” , creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Gli episodi saranno disponibili dal 28 novembre in esclusiva su Paramount +. Ai microfoni di RTL 102.5, Carlo Verdone ha raccontato: Siamo alla quarta stagione e il percorso fatto con la serie è anche da autoanalisi . Verdone non ha mai nascosto la sua passione per la musica, stasera sollecitato sulla direttrice Milano-Roma-Napoli di Protagonisti ha accettato di portare la sua musica “ pezzi forti, anche lenti, i miei dischi ” su Radiofreccia, l’appuntamento è al prossimo anno. " Su Radiofreccia, nel 2026, se volete, porto i miei dischi e metto la musica che dico io . Sarò dj per un giorno. Ho già il titolo: Disco verde, anzi Verdone " è il suo impegno. Simioli, che è in contatto con uno dei maestri artigiani napoletani, ha annunciato a Verdone che una sua statuetta entrerà, questo Natale, nel presepe. L’attore entusiasta ha chiesto di essere rappresentato con la fascia da sindaco, con su scritto Roma, Fredella lo ha incalzato “ Anche con la maglia della Roma? ” la risposta è stata “ Basta che ci sia scritto Roma ” a sottolineare il legame dell’attore con la città eterna.

SINOSSI E CAST

La gaffe avvenuta durante il Festival di Sanremo non ha lasciato scampo. In seguito alla gogna mediatica, Carlo, ennesima vittima illustre della cancel culture, ha preferito ritirarsi fuori dall’Italia, a Nizza, e non ha alcuna intenzione di tornare. Una scelta saggia che gli ha permesso di riordinare le idee e dedicare finalmente del tempo a sé stesso. Ma è proprio quando ormai Carlo si è abituato a questo esilio autoimposto, che qualcuno si ricorda di lui. Il direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia lo contatta per offrirgli la cattedra di regia. Carlo accetta, ha voglia di reinventarsi e scrivere un ultimo atto degno della sua grande storia. Il suo ritorno in Italia passa in sordina. Carlo riscopre il piacere di passeggiare nelle vie di Roma senza essere fermato ad ogni passo per selfie e autografi. E la cosa non gli dispiace, anzi. Tutto ciò che gli interessa è plasmare i sei giovani registi del Centro Sperimentale, che rappresentano il futuro del cinema italiano. Tuttavia, sarà un’impresa tutt’altro che semplice. Il gap generazionale si fa sentire. Gli allievi ventenni, cresciuti in una società impregnata dal politicamente corretto, e Carlo sembrano parlare due lingue diverse. Ma Carlo non mollerà ed acquisirà progressivamente coscienza che il suo vero obiettivo non deve essere riabilitarsi agli occhi dell’opinione pubblica ma fornire un aiuto concreto ai nuovi talenti del cinema, restando dietro le quinte. Carlo vuole far cambiare idea ai sei allievi, dimostrare di avere tanto da insegnare e lo farà aiutandoli a realizzare la loro opera prima, un film collettivo e sperimentale che racconterà il tema della solitudine. Ma, tra colleghi dispettosi e compromessi coni produttori, la strada per riuscirci sarà lunga e piena d’intoppi… A fare da cornice alla nuova sfida di Carlo, i soliti problemi familiari. Chicco e Maddalena, risucchiati dai doveri genitoriali e con un matrimonio da organizzare; Annamaria e Sandra alle prese con le rispettive pene d’amore; Giovanni ed Eva di ritorno dalla Nuova Zelanda con una grande sorpresa. E ovviamente, purtroppo – o per fortuna – per risolvere i propri problemi tutti si affidano sempre e solo ad una persona: CARLO. Il cast è composto da Carlo Verdone, Sergio Rubini, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Filippo Contri, Claudia Potenza, Maccio Capatonda, Aida Flix, Alex Badiglio, Tommaso D’Agata, Gaia Benedetti, Roberto Citran, Adele Cammarata, Irene Girotti, Mariacarla Casillo, Phaim Bhuiyan, Matteo Francomano, Pietro Paschini, Stefano Ambrogi, Pietro Ragusa, Riccardo Diana, Carola Santopaolo, Giacomo Stallone, Anastasiia Kuzmina, Stefano Fabrizi, Chiara Bassermann, Corinne Jiga, Valentino Campitelli, Daniele Locci, Gloria Coco, Loredana Piedimonte, Maia Carbone, Roberto Cardone, Alvaro Vitali, Renzo Rosso, Francesca Fagnani, Giovanni Veronesi, Luca Chikovani, Vera Gemma, Eric Alexander e Davide Bechini.