Fedez e la collaborazione con Onlyfans: “Niente post strappamutande!”

La conferma social

È con un post social che Fedez conferma l’apertura di un canale su OnlyFans, la piattaforma nata nel 2016 che permette agli utenti di caricare e vendere contenuti esclusivi, come foto, video e chat dal vivo, ai loro abbonati. Alle ore 14 di oggi, 25 giugno, il rapper ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie che lo ritraggono con indosso una tuta di finti muscoli e un costume ricco di loghi della piattaforma. OnlyFans si basa su una politica estremamente tollerante sui contenuti e, negli anni, si è avvicinata sempre più alla condivisione di foto e video erotici e pornografici. Proprio per questo, Fedez, che è anche uno dei primi artisti italiani ad utilizzare il social, accompagna il carosello di scatti con una descrizione specifica: «Allarme! È arrivato questo bel ragazzone su OnlyFans. Petto peloso da far sognare, i suoi addominali per farvi grattugiare il Grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans. E invece no! Userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo, per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande». Anche Doom, la sua agenzia, ha rilasciato un comunicato stampa in merito: «Fedez utilizzerà la piattaforma per offrire ai fan uno sguardo esclusivo sul backstage del video di “Sexy Shop”, sul processo creativo della sua musica e non solo, ovviamente!».





Gli indizi nei giorni scorsi

Per i follower di Fedez però questa non è una sorpresa. Già da qualche giorno infatti, sul profilo Instagram del cantante erano apparsi dei piccoli indizi, come delle immagini del suo nuovo cane Silvio, con una bandana che riporta il logo di OnlyFans o ancora un selfie del cantante con indosso una maglia della piattaforma e la mano che copre la sua bocca, quasi a voler mantenere un segreto. La notizia vera e propria di una sua collaborazione con la piattaforma era stata divulgata da Giuseppe Cruciani, nel corso del programma “La Zanzara”, nel quale aveva condiviso dei messaggi vocali dello stesso Fedez in cui annuncia l’intenzione di una collaborazione con la nota piattaforma «Ti devo dare una novità. Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te. So che ci tieni a queste cose quindi lo dico prima a te che ai miei genitori. Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America. Però fa ridere, perché sai, tutti mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, mi apro un canale Onlyfans. Poi in generale, quando tutti mi dicono di fare una cosa, a me viene voglia di fare l’esatto contrario».