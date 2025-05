Serie A, Como-Cagliari 3-1, Lazio-Juventus 1-1, Empoli-Parma 2-1

Como-Cagliari 3-1

Il Como batte il Cagliari in rimonta e centra la sesta vittoria consecutiva in campionato. Cagliari in vantaggio al 22': Adopo calcia e con la complicità di Reina sblocca la partita. La reazione del Como è però immediata, col doppio salvataggio sulla linea di Augello e il pari al 40': con un pallonetto Caqueret sigla l' 1-1. Nel recupero del primo tempo il Como si porta in vantaggio: Strefezza lascia sul posto Obert e colpisce sul palo lontano con un tiro a giro che vale il 2-1. Nella ripresa il Cagliari spreca con Luvumbo e Piccoli, che si mangia il gol del pari. Al 77' terzo gol per i padroni di casa: Cutrone sfrutta l'assist di Nico Paz e sigla la definitva rete del 3-1. Si ferma a quota 33 il Cagliari, sempre a +7 sul Venezia e +8 sull'Empoli: la salvezza è ad un passo.





Lazio-Juventus 1-1

Pareggio nella sfida Champions League tra Lazio e Juventus, che lascia invariata la classifica. Primo tempo molto equilibrato, con un paio di occasioni per la Lazio con Dele Bashiru ed Isaksen sventate senza particolari problemi da Di Gregorio. La Juventus si fa vedere con Nico Gonzalez e Kolo Muani, ma i tentativi non centrano lo specchio della porta. Ad inizio ripresa la Juventus passa in vantaggio al 6': cross morbido di McKennie per Kolo Muani che di testa insacca. Al 16' rosso per Kalulu: il francese colpisce Castellanos che era andato a pressarlo. Con l'uomo in più la Lazio attacca a testa bassa. Alla mezz'ora Pedro semina il panico sulla destra, la Juve chiude in corner. Sull'angolo svetta in area Gila, ma di Gregorio para in tuffo. Un minuto dopo ci prova anche Vecino di testa su un cross dalla destra: palla larga. Al 43' Savona perde un pesantissimo pallone al limite dell'area sul pressing di Pedro: la palla vola verso la destra dell'area dove si avventano Castellanos e Di Gregorio, che stende l'attaccante della Lazio. Tutto però annullato dal Var: Castellanos era in fuorigioco sul tocco di Pedro. Al 49' Dia aggancia sulla destra dell'area e spara forte col destro colpisce il palo. Al 51' il pari. Cross dalla destra sul secondo palo per Castellanos che va in porta di testa: Di Gregorio para ancora poi, in mezzo, arriva Vecino che gira in rete da pochi passi.





Empoli-Parma 2-1

L'Empoli batte il Parma, torna a fare tre punti in campionato dopo 5 mesi, e resta così attaccato alla spernza di salvarsi. I toscani risalgono al 17° posto in classifica, scavalcando le dirette concorrenti alla salvezza Lecce e Venezia. La squadra di casa parte forte e sblocca la partita dopo 11 minuti. Uno schema da calcio d'angolo libera Fazzini al tiro: il centrocampista calcia di prima intenzione e mette la palla sotto la traversa superando Suzuki. Al 21' la risposta dei ducali, cross da destra di Hainaut per Pellegrino che di testa manda a lato. Al 32' ospiti in dieci per l'espulsione di Valenti per doppia ammonizione. Al 12' della ripresa Henderson difende palla spalle alla porta, si gira e calcia immediatamente, la conclusione è deviata in angolo. Poco dopo tiro al volo di Fazzini sugli sviluppi di un calcio d'angolo e palla fuori di poco. Al 28' arriva il pari degli ospiti: colpo di testa di Djuric, poi Bonny prova a intervenire mandando a vuoto Vasquez e la palla dell'ex attaccante del Monza si infila lentamente sul secondo palo. Nel finale l'Empoli preme alla disperata ricerca del gol vittoria che arriva al 41' con Anjorin a segno dopo un bell'uno-due con Konaté.