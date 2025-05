Serie A, Atalanta-Roma 2-1, Venezia-Fiorentina 2-1

Atalanta-Roma 2-1

L'Atalanta è aritmeticamente qualificata alla prossima Champions League. La squadra di Gasperini vince in casa contro la Roma 2-1, fermando così la striscia di risultati ultili consecutivi dei giallorossi a 19, che ora in classifica si vedono scavalcati da Juventus e Lazio per la corsa al quarto posto. Al Gewiss Stadium Atalanta in vantaggio al minuto 9, con un diagonale vincente di Lookman. Nella prima mezz'ora però i nerazzurri mancano più volte il raddoppio, subendo invece il pareggio di testa di Cristante al 32' su perfetto assist di Soulé. Nella ripresa i cambi di Gasperini fanno la differenza: dalla panchina entra Sulemana e il giovane centrocampista al 76'infila all'angolino il pallone che vale da tre punti e l'Europa dei grandi per la prossima stagione.





Venezia-Fiorentina 2-1

Vittoria fondamentale per il Venezia che batte 2-1 il casa la Fiorentina scavalcando di un punto le dirette concorrenti alla salvezza Empoli e Lecce. A decidere la sfida del Penzo le reti nella ripresa di Candé al 60' e Oristanio al 68'. Inutile il gol degli ospiti di Mandragora al 77'. Un successo che lancia il Venezia a quota 29 in classifica, al 17° posto, l'ultimo utile per la salvezza. La Fiorentina resta invece ferma in nona posizione con 59 punti e sfumare le possibilità di centrare un posto in Europa nella prossima stagione.