Eurovision Song Contest 2025 al via stasera: ecco chi si esibisce stasera martedì 13 maggio (c'è anche Lucio Corsi)

Oggi, martedì 13 maggio, inizia la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con 37 Paesi in gara.

La manifestazione si terrà in Svizzera, dove tutto ebbe inizio nel lontano 1956.

All'epoca fu Lugano a ospitare la kermesse, mentre stavolta toccherà a Basilea.

Stasera andrà in scena la prima semifinale, a partire dalle ore 21.00.

Lucio Corsi si esibirà stasera (ma è già qualificato alla finale)

Attesa per il debutto del portabandiera tricolore Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e in cerca dell’ottavo piazzamento consecutivo in top 10 per l’Italia.

Il cantautore toscano, qualificato di diritto alla Grand Final di sabato 17 maggio insieme agli artisti dei Paesi “Big Five” (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) e la Svizzera, nazione ospitante, presenterà al pubblico europeo la sua “Volevo essere un duro”.

Il brano, vincitore del Premio della Critica Mia Martini a Sanremo, è stato certificato disco d’oro ed è parte dell’omonimo album che ha conquistato anche il primo posto della classifica FIMI.

Eurovision Song Contest 2025: il meccanismo

In gara, per assicurarsi la finale, 15 nazioni per soli 10 posti disponibili.

I favoriti della vigilia sono gli svedesi KAJ. Occhio a Gabry Ponte che gareggerà per San Marino con Tutta l'Italia.

Sul fronte 'italiano', attenzione anche all’estone Tommy Cash con la sua “Espresso Macchiato”, ritratto in chiave satirica della cultura e della lingua del nostro Paese.

Ed ancora Kolë Laça – ex tastierista del Teatro degli Orrori – e Beatriçe Gjergji’, ossia gli Shkodra Elektronike, che vivono da anni in Italia ma, nati a Scutari, che gareggeranno per il loro Paese d’origine, l’Albania.

Infine, nel gruppetto tricolore c'è anche Mariana Conte, in gara per Malta, in virtù del papà napoletano.

Ogni esibizione sarà preceduta da una clip video di presentazione in cui ogni artista troverà in un armadietto una cartolina raffigurante una località svizzera.

Nel luogo rappresentato, il cantante sarà accolto da un anfitrione locale, con cui svolgerà un attività.

Eurovision 2025, scaletta prima semifinale

La scaletta della prima semifinale di Eurovision Song Contest 2025 prevede in apertura un omaggio alle origini della competizione, con il racconto del primo Eurovision Song Contest (fu vinto proprio dalla Svizzera con Lys Assia sulle note di Refrain).

Alla conduzione dell'evento ci saranno Hazel Brugger e Sandra Studer (Michelle Hunziker si aggiungerà solo alla finale di sabato).

Prevista anche la celebrazione della vittoria di Cèline Dion nel 1988 come rappresentante della Svizzera. In quell’occasione la cantante trionfò con "Ne partez pas sans moi". Il tributo alla grande artista e al suo brano sarà eseguito dalla Neues Orchester Basel e da quattro artisti che lo scorso anno hanno partecipato alla kermesse: Iolanda (Portogallo), Marina Satti (Grecia), Jerry Heil (Ucraina, in coppia con la rapper Al’ona Al’ona) e Silvester Belt (Lituania).

A chiudere la serata sarà Jørgen Olsen degli Olsen Brothers, il duo vincitore dell’Eurovision del 2000 a Stoccolma con "Fly on the Wings of Love".

Eurovision 2025, prima semifinale: l'ordine di esibizione

Islanda - Væb Róa

Polonia - Justyna Steczkowska Gaja

Slovenia - Klemen How Much Time Do We Have Left

Estonia - Tommy Cash Espresso macchiato

Spagna (non in gara) - Melody Esa diva

Ucraina - Ziferblat Bird of Pray

Svezia - KAJ Bara bada bastu

Portogallo - Napa Deslocado

Norvegia - Kyle Alessandro Lighter

Belgio - Red Sebastian Strobe Lights

Italia (non in gara) - Lucio Corsi Volevo essere un duro

Azerbaigian - Mamagama Run with U

San Marino - Gabry Ponte Tutta l'Italia

Albania - Shkodra Elektronike Zjerm

Paesi Bassi - Claude C'est la vie

Croazia - Marko Bošnjak Poison Cake

Svizzera - Zoë Më Voyage

Cipro - Theo Evan Shh

Eurovision 2025, prima semifinale: chi vota

Questa sera i 15 Paesi in gara saranno votati attraverso il Televoto previsto nella maggior parte dei Paesi partecipanti, e il voto online a pagamento previsto in alcuni Paesi partecipanti e nel resto del mondo.

Al termine delle votazioni - a cui parteciperà anche l'Italia - sarà stilata una classifica e le prime 10 canzoni si qualificheranno per la finale del 17 maggio.

Il pubblico italiano, per regolamento, non potrà votare per il brano di Lucio Corsi né per le canzoni di Svizzera e Spagna (Paesi già qualificati).