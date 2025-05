Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5: “Turisti +10% ad aprile, è l’effetto dazi”

Beppe Sala, sindaco di Milano, interviene su RTL 102.5 in "Beppe Sala a tutto campo", la nuova rubrica della prima radiovisione d’Italia per commentare i principali temi di attualità. Ogni mese, all’interno di “Non Stop News”, il sindaco di Milano affronterà insieme a Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, le ultimissime notizie.





QUESTIONE AUTO

«È chiaro che io parlo di Milano e di una realtà in cui di traffico ce n’è tanto e di inquinamento ce n’è. nessuno è contro le auto, però bisogna qualcosa per portare un po’ più ad utilizzare con il trasporto pubblico».





LA VICENDA DI EMANUELE DE MARIA

«Si fa fatica a spiegarlo. Io credo nella rieducazione e quando ero commissario dell’Expo, ho fatto lavorare in Expo più di 100 detenuti di Bollate. In questo caso, si fa fatica a capire come una persona condannata nel 2021, è già in condizioni di nuocere. Le leggi sono queste, quindi io immagino e ritengo che i giudici le abbiano applicate in modo corretto, però, oggettivamente, si fa un po’ fatica a spiegarla. È chiaro che questo caso farà discutere, perché è talmente colto in flagrante con quattro morti, tre omicidi e un suicidio. Speriamo che sarà la scintilla per riflettere questo tema, ribadendo che a chi va in galera va data un’altra chance, non sono persone perse per sempre».





PAPA LEONE XIV

«Il Papa fa molto riferimento a un’ottica di universalità. È un Papa che ha scelto un nome antico, ma mi pare molto moderno e contemporaneo nell’affrontare i problemi. Ieri parlava di intelligenza artificiale e sottolineava che può essere una grande opportunità, ma deve essere un’opportunità per tutti. Cristo quando è risorto, si è rivolto ai suoi discepoli dicendo “La pace sia con voi”; Leone dice “Che la pace sia con tutti voi”. Ecco, questa consapevolezza che i fenomeni sono diventati universali: i dazi condizionano tutto il mondo, le guerre condizionano tutto il mondo anche se sei fortunato a non averla sotto casa, la tecnologia condiziona tutto il mondo. È un Papa del geo-culturalismo».





L’ASSENZA DI MILANO AL CONCLAVE

«Era risaputo. Certamente, qualche anno fa a Milano, avevamo espresso dubbi rispetto al fatto che il nostro arcivescovo non Cardinale. Così è stato ed è stata una scelta di Papa Bergoglio, però torniamo al risultato. Mi pare che la scelta di Prevost, che da quello che capisco anche dalle voci ce mi sono giunte dai miei amici americani, non era una cosa fuori logica, perché c’era comunque un mondo che si muoveva per lui, poi nel segreto del Conclave, può succedere di tutto».





L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

«Per Milano è una grandissima opportunità, perché abbiamo università e centri, come Mind, l’ex area Expo, che sono fiori all’occhiello. Abbiamo anche i benefici fiscali che, piaccia o non piaccia, condizionano queste scelte, quindi per Milano è una grandissima opportunità. Siamo in una fase di trasformazione, ma lo penso anche per Milano: fra due anni, siamo alle elezioni e io mi auguro che chi verrà dopo di me. Utilizzerà il mio lavoro fatto, ma immagino, ed è anche giusto, che voglia dare un cambiamento. Credo che lavorare intorno all’economia della conoscenza sia un’opportunità enorme per la nostra città. Io capisco le persone e la gente preoccupata. Qui c’è una responsabilità politica enorme. Noi oggi non sappiamo se toglierà lavoro, ma i rischi ci sono. La politica universale deve far si che uno strumento tecnologico, diventi il bene dei cittadini tutti. Oggi, io capisco che la gente che guarda i politici ha dei dubbi, anche perché poi gli esempi macroscopici, come Trump, ti fanno dire “forse c’è qualcosa che non va”. Di Trump noi continuiamo a sottolineare il conflitto di interessi, ma non è un conflitto, sono interessi: Trump in 100 giorni ha raddoppiato il suo patrimonio, il numero di aziende gestite dai suoi familiari si è moltiplicato, poi fa il bitcoin per sé e per la moglie Melania. È chiaro che quando tu vedi una politica così, che ti appare desiderosa di fare il suo interesse, hai dei dubbi nell’affidargli la trasformazione a cui andiamo incontro. Poi io penso che sia evidente che l’intelligenza artificiale, in particolare sulla medicina, possa avere un ruolo fondamentale e straordinario, però toccherà a noi politici nel mondo governare questo processo».





TURISTI A MILANO

«Ci sono dei numeri molto interessanti, ad aprile abbiamo fatto un +10% sull’anno precedente. Se facciamo una classifica degli arrivi, gli americani sono in testa e forse si sta già diffondendo un po’ la paura dei dazi, stanno riprendendo molto i cinesi, quindi bene. Siamo lontani dal rischio del cosiddetto “overturism”. Siamo lontani, perché è ancora un turismo gestibile e qualificato. Quello che notiamo è che tanti già oggi vengono perché poi dicono “I dazi colpiranno e sarà quasi impossibile comprare”. L’unica cosa che continuo a criticare è questa questione un po’ selvaggia degli affitti brevi, che non fa bene alla città e a chi è alla ricerca di una casa e sviluppa, anche in maniera un po’ eccessiva, questa tipologia di business. Questo è il nostro vero grande problema. Abbiamo lanciato un piano per la costruzione di 10.000 nuovi appartamenti, in cui il Comune fa un’operazione di solo finanziamento, ovvero dà i terreni che ha a sviluppatori che propongono nuove costruzioni e in cambio devono garantire affitti bassi e di lungo termine. Il 28 di maggio scadono i primi due bandi e spero di avere una buona risposta».





LA FINALE DI CHAMPIONS A MILANO

«Stiamo discutendo con l’Inter anche attraverso la Prefettura, quindi non è ancora una notizia ufficiale, ma è un’intenzione chiara di mettere un maxi schermo a San Siro e quindi garantire che decine di migliaia di persone possano vedere la partita da San Siro, anche in una situazione più tranquilla dal punto di vista della sicurezza. Io forse andrò a Monaco, ma sono ancora in trattativa con la mia compagna, perché il giorno dopo compie gli anni, quindi è una trattativa delicata».