Francesca Michielin a Rtl 102.5: “Suonare live per me è un privilegio e l’Arena di Verona è un sogno. Sul palco ci saranno, tra i tanti amici e colleghi, anche Coma_Cose e Tommaso Paradiso”

Francesca Michielin è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “michielin30 – tutto in una notte”. L’evento, con la produzione di Vivo Concerti, sarà l’occasione perfetta per celebrare i 30 anni della cantante in musica all’Arena di Verona, ma anche i traguardi più significativi della carriera di Francesca, a partire dal decimo anniversario dalla release de “L’amore esiste”, hit estratta dal secondo album in studio “di20”, rilasciato nel 2015, e che, per l’occasione, è stata pubblicata a fine gennaio in una nuova versione reloaded con la produzione di okgiorgio. Ai microfoni di RTL 102.5, Francesca Michielin racconta: «Mi sento molto bene e mi sto preparando per l’Arena di Verona, mi sto allenando duramente e non vedo l’ora di raccontarvi di più. La mia adolescenza è stata impegnativa, tra la scuola e l'inizio del mestiere di artista avevo la sensazione di perdermi qualcosa di quell’età. Questi trenta invece per me sono la nuova era, l’era della “cazzimma” e voglio divertirmi anche per quella Francesca diciottenne che non si è divertita prima. Questo è anche l’obiettivo di questa Arena di Verona. Per me la possibilità di suonare live è proprio un privilegio, perché credo che l’arte e la musica debba essere dei sognatori, delle persone che hanno voglia di immergersi nei sogni. Questa Arena di Verona è un sogno per tanti artisti e il fatto che tanti colleghi saranno con me e che tante persone verranno ad ascoltarci, per me è veramente un grande regalo. Vi prometto che non ve ne pentirete, perché sarà un momento molto magico, emozionante e super rock».





GLI OSPITI DI “MICHIELIN30-TUTTO IN UNA NOTTE”

Sabato 4 ottobre 2025 Fedez, Fiorella Mannoia, Gaia, Giorgio Poi, Irama e Max Gazzé si uniranno a Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fudasca, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Mecna, Tredici Pietro e Vasco Brondi per festeggiare l’importante compleanno e condividere una serata speciale all’insegna della musica all’Arena di Verona. «Mi sento molto fortunata, anche ad avere così tanti amici e amiche che verranno sul palco con me, perché ci sono veramente un sacco di ospiti, per riproporre dei brani fatti insieme ma anche per proporre anche dei brani che cantare a squarciagola, delle cover. Deve proprio essere un momento di festa, un momento collettivo, e lo stiamo preparando con una dedizione che forse non ho mai messo in nient’altro nella mia vita. Quindi non vedo l’ora che arrivi il 4 ottobre, ma non subito perché prima mi devo allenare. Spoilero qui solo per voi altri due nomi: Coma_Cose e Tommaso Paradiso. Anche loro non potevano mancare perché hanno fatto parte della mia vita, proprio come scrittura, come incontri, duetti, sono cari amici e artisti che stimo tanto e con cui continuo a lavorare, quindi non potevano mancare assolutamente. Durerà tanto, ma vi prometto che non sarà uno di quei concerti in cui dici “Basta, voglio tornare a casa”. Abbiamo pensato a tutto, state sereni. Secondo me è un concerto che rimarrà nel cuore, perché stiamo preparando un sacco di sorprese, di momenti inediti e altri ospiti, quindi siateci!» ha rivelato Francesca Michielin in diretta su RTL 102.5.