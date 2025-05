Serie A, Udinese-Monza 1-2, Verona-Lecce 1-1, Torino-Inter 0-2, Napoli-Genoa 2-2

Napoli-Genoa 2-2

Il Napoli pareggia in casa con il Genoa e l'Inter, che vince a Torino, si riporta a -1 dai partenopei, a due giornate dal termine del campionato. La squadra di Antonio Conte si lascia rimontare due volte dai rossoblù guidati da Patrick Vieira. A rompere l'equilibrio è Romelu Lukaku, che firma l'1-0 al 15'. Al 32', però, arriva il pari del Genoa: un colpo di testa di Ahanor provoca una sfortunata autoretedi Meret. Nella ripresa, gli azzurri tornano avanti con una splendida rete di Raspadori al 64', ma all'84' Vasquez gela lo stadio con il definitivo 2-2. In classifica, il Napoli resta primo a 78 punti, ma l'Inter accorcia le distanze salendo a quota 77.





Torino-Inter 0-2

L'inter nonostante le fatiche di coppa tiena accesa la speranza scudetto, batte il Torino e con i lpareggio del Napoli si porta a -1 dai partenopei, a due giornate dal termine. Succede di tutto nel primo tempo. Inter in vantaggio al quarto d'ora con Zalewski. Gran gol dell'esterno nerazzurro, che beffa Milinkovic-Savic con un destro a giro dal limite dell'area. Su Torino cala il diluvio e il gioco rallenta con il passare dei minuti: prima dell'intervallo l'unica occasione degna di nota capita a Che Adams. L'attaccante colpisce di testa in tuffo, ma il miracolo di Martinez tiene i nerazzurri avanti. Al 43' La Penna ferma il gioco per la pioggia eccessiva, che in poco diventa grandine. Poi, dopo i test del rimbalzo con i capitani, si riparte e si va negli spogliatoial termine dei 6 minuti di recupero. L'intervallo dura una mezz'ora proprio per i dubbi causati dalla pioggia. Anche qui, dopo il sopralluogo con Ricci e De Vrij La Penna dà l'ok e si torna in campo. Immediato il raddoppio dell'Inter: Dimarco manda Taremi in porta con un bel filtrante dalla sinistra: Milinkovic-Savic esce a valanga, atterra l'iraniano ed è rigore. Sul dischetto va Asllani, che non sbaglia e fa 2-0. L'Inter a questo punto domina il possesso e sfiora il tris a più riprese con Dimarco e Correa, ma in entrambi i casi è provvidenziale l'uscita di Milinkovic-Savic.





Verona Lecce 1-1 e Udinese-Monza 1-2

Lo scontro salvezza della trentaseiesima giornata di Serie A finisce in parità: 1-1 al Bentegodi tra Verona e Lecce, risultato certamente più favorevole ai gialloblù, quasi al sicuro. I salentini, ora terzultimi insieme all'Empoli, la sbloccano grazie a Krstovic, che sfrutta l'assist in verticale di Tete Morente al 23', ma prima dell'intervallo (41') arriva la replica degli scaligeri con il colpo di testa su calcio di punizione di Coppola. Dopo nove sconfitte e un solo punto nelle ultime dieci gare, la 36a giornata riporta la vittoria al Monza. I biancorossi, che erano a secco di successi dal 13 gennaio e non vincevano in trasferta dal 21 ottobre, si sbloccano a sorpresa contro l'Udinese. Caprari sblocca il match col tap-in al 52', Lucca pareggia (75') e Keita zittisce il Bluenergy Stadium col 2-1 al 90'. Nesta e i suoi, già retrocessi, salgono a 18 punti. Brutto stop per Runjaic.