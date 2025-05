Gabry Ponte a RTL 102.5: “Non avevo mai pensato di partecipare all’Eurovision, ma non vedo l’ora che arrivi stasera per far vedere a tutta Europa cosa abbiamo preparato”

Gabry Ponte è stato ospite, in compagnia del Conte Galè, Virginia Tschang e Paola Di Benedetto, per raccontare le sue emozioni, in vista della sua esibizione di questa sera all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Gabry Ponte ha, infatti, lasciato il segno durante la serata finale di Sanremo 2025, presentando sul palco dell’Ariston il singolo "Tutta l’Italia", scelto come jingle ufficiale della 75ª edizione del Festival. Con la sua energia travolgente, il brano ha conquistato immediatamente il pubblico, diventando un vero e proprio tormentone, ma non solo. Gabry Ponte ha trionfato al San Marino Song Contest, conquistando un posto per l'Eurovision Song Contest 2025. Il dj e producer italiano, primo dj della storia a esibirsi allo Stadio San Siro di Milano, rappresenterà San Marino nella storica kermesse internazionale. Ai microfoni di RTL 102.5, Gabry Ponte ha raccontato: «Sto bene, sono molto carico per stasera. Ci siamo, è arrivato il momento della prima semifinale, io dovrei esibirmi verso le 22 circa. Facciamo tutti il tifo per Lucio Corsi ovviamente e lo votiamo, ma il regolamento non permette agli italiani di votare per l’Italia, quindi potrete votare per San Marino. Il televoto dura solo 15 minuti, quindi bisognerà essere veloci nel votare. Ci saranno degli amici con me sul palco, che sono i ragazzi con cui ho scritto il pezzo e canteranno sul palco con me, poi ci sarà uno spettacolo pazzesco che abbiamo messo su con un team incredibile, sono molto molto contento e non vedo l’ora che arrivi stasera per farlo vedere a tutta l’Europa. Questi giorni mi sono divertito: ho selezionato le canzoni che mi piacevano di più dell’Eurovision e ho fatto dei remix, che sto pubblicando sui miei social».





"Tutta l’Italia" è una fusione perfetta di tradizione e modernità: mescolando il folklore italiano con un beat elettronico D.O.C., il brano propone un sound fresco e innovativo. Mandolino, tamburello e fisarmonica, strumenti iconici della nostra cultura, danno un twist unico a quello che è ormai un inno nazionale, evocando immagini nostrane che risuonano nel cuore di tutti. «Onestamente non avevo mai pensato al palco dell’Eurovision, perché per regolamento, l’Italia prevede che ci vada il vincitore di Sanremo, quindi non è che abbia mai pensato di vincere Sanremo. L’invito che è arrivato quest’anno da San Marino è stato inaspettato, sui social la canzone piaceva molto e ho pensato che forse si stavano allineando i pianeti. Sentire il brano in radio è una soddisfazione che non smette mai di esserci, non importa quanti dischi uno abbia fatto, ogni volta che un disco passa in radio, per me, è un’emozione. Sarà comunque una prova per l’evento del 28 giugno a San Siro, powered by RTL 102.5, e per la prima volta sarà un concerto dance a San Siro. Sono tante prime volte insieme, che a 50 anni, dopo 20 anni di carriera, è difficile trovare delle prime volte».