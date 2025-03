Adolescence 2 ci sarà? Parla la produzione della serie più vista su Netflix

Poco prima che " Adolescence " venisse lanciato su Netflix , Stephen Graham si è rivolto ad Hannah Walters, sua moglie, socia di produzione e coprotagonista fissa sullo schermo, e le ha detto: "Oh Dio, amore, non ho un lavoro!" Né Graham né Walters avevano idea del tipo di reazione che avrebbe generatola serie, il dramma in quattro parti da loro co-prodotto che racconta la straziante storia di una famiglia britannica il cui mondo viene sconvolto quando il loro figlio tredicenne apparentemente normale viene arrestato per l'omicidio di una ragazza della sua classe. Scritta da Jack Thorne e Graham (che interpreta anche il padre sconvolto del ragazzo) e diretta da Philip Barantini, la serie è girata con un unico piano sequenza, senza stacchi di montaggio.

ADOLESCENCE IN VETTA

I numeri parlano da soli. Nel Regno Unito, "Adolescence" ha infranto i record, diventando il primo show in streaming a raggiungere il primo posto nelle classifiche settimanali. A livello globale, dopo aver aperto con 24,3 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni, è poi salito a 66,3 milioni dopo due settimane, un nuovo record Netflix per una miniserie. Oltre alla sua performance fenomenale, "Adolescence" sta avendo anche un impatto molto più profondo e intenso, che Graham definisce "oltre i loro sogni più sfrenati".

Mentre Walters afferma di aver ricevuto "molti messaggi belli e sentiti" sui social media riguardo allo show, aggiunge che non provengono solo da genitori preoccupati per i pericoli della cultura incel e della rabbia maschile sui loro figli. "Molti in realtà provengono da giovani, che dicono 'grazie, perché mi avete permesso di parlare con i miei genitori di qualcosa che non sapevo come affrontare'". Non solo. Secondo Variety ci sarebbero già state richieste affinché "Adolescence" venga trasmesso nelle scuole

ADOLESCENCE E NUOVI SVILUPPI?

Sebbene Walters affermi che lavorerebbe volentieri di nuovo con Netflix, aggiunge che "è difficile" dare seguito a qualcosa che ha avuto un impatto così incredibile. "Ma sì, c'è la possibilità di sviluppare un'altra storia". Walters aggiunge anche che, mentre Matriarch ha un accordo di sviluppo con la Warp Films con sede nel Regno Unito, che hanno coinvolto per "Adolescence", non c'è ancora stata una conversazione sulla creazione di una partnership più formale con Netflix, che sembrerebbe un altro passo successivo.