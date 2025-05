Uomini e donne in onda in prima serata su Canale 5: ecco perché

È ufficiale: l'ultima stagionale puntata di Uomini e donne, il programma targato Mediaset condotto da Maria De Filippi, andrà in onda venerdì 30 maggio in prima serata su Canale 5.

L'appuntamento sarà tutto dedicato alla scelta del tronista Gianmarco Steri.

Maria De Filippi sfida Milly Carlucci

Il titolo di successo della rete ammiraglia del Biscione andrà quindi a sfidare l'ultima puntata di Sognando Ballando, il dancing show che su Rai1 celebra i 20 anni di Ballando con le Stelle e che sta registrando ascolti non positivi.

Uomini e donne è una colonna portante della programmazione quotidiana di Canale 5. Una trasmissione che garantisce ascolti, grazie ad una fortissima fidelizzazione del pubblico. Uomini e donne, inoltre, consente da anni di alimentare la riserva di personaggi arruolabili in altre produzioni Mediaset, reality in primis.

Non è la prima volta che Uomini e donne viene proposto nella pregiata fascia di palinsesto della prima serata, quella, per intenderci, che inizia subito dopo Striscia la notizia.

Per esempio, nel 2019 erano andate in onda le puntate speciali in cui i tronisti effettuavano la loro scelta nel sontuoso Castello di Torcrescenza. Nel cast del programma all'epoca c'erano anche Valeria Marini come Party Planner, Giulia De Lellis come esperta di immagine, Gemma Galgani come confidente e Anahi Ricca come stilista.

L'eccezionale appuntamento di venerdì prossimo potrebbe rappresentare un esperimento utile per il futuro: in caso di riscontri positivi in termini di dati Auditel, infatti, il dating show potrebbe essere proposto in prima serata dalla prossima stagione in maniera regolare.

Uomini e donne: chi è il tronista Gianmarco

Gianmarco Steri ha iniziato la sua avventura a Uomini e Donne corteggiando la tronista Martina De Ioannon, che però alla fine gli preferì Ciro Solimeno.

La redazione del programma condotto da Maria De Filippi decise successivamente di proporgli il ruolo di tronista.

Tra le tante (tantissime, si parla di quasi 3000 proposte) ragazze conosciute, Gianmarco è stato colpito in particolare da Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Venerdì scopriremo quale tra queste due corteggiatrici sarà scelta da Gianmarco e quale sarà la sua risposta.