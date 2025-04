Stasera tutto è possibile, l'ultima puntata su Rai2, De Martino ritrova Emma: "Abbiamo questioni in sospeso"

Oggi, alle 21.20 su Rai 2, decimo e ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il programma campione di ascolti condotto da Stefano De Martino.

Per l'importante occasione, tra gli ospiti è prevista anche la presenza di Emma.





Stasera tutto è possibile: anticipazioni puntata 8 aprile 2025





Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, Stasera tutto è possibile chiude con la puntata di oggi una stagione di grande successo.

Secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe essere l'ultima condotta da Stefano De Martino su Rai2. Dal prossimo anno, infatti, lo show potrebbe essere promosso nella prima serata di Rai1, come già previsto in questa stagione (poi però la Rai ci avrebbe ripensato).

Ecco chi giocherà nella puntata di stasera, a tema Festa: Emma, Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo.

Confermate le presenze fisse di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e dell'imitatore Vincenzo De Lucia, che stavolta porterà sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli Maria De Filippi.

Presenti anche il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Tra i giochi che si susseguiranno Ma che musical, Segui il labiale, Speed Quiz, Rubagallina e l'immancabile Stanza Inclinata, game icona del programma.

"Le questioni in sospeso" tra Emma e Stefano De Martino

In un video pubblicato sui social ieri e registrato nel backstage di Stasera tutto è possibile, Emma si è finta offesa per non aver ricevuto dei regali da parte del conduttore:

"Ma non ti ha insegnato niente Maria (Maria De Filippi, ndr)? Io vengo ospite al tuo programma, e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d'oro, niente".

De Martino ha replicato scherzosamente assicurando di averle comprato, con l'aiuto di Biagio Izzo e di Francesco Paolantoni, una casa: "Sei malpensante, io ho già provveduto. Domani ha un appuntamento: rogito".

Emma ha chiosato con ironia: ""No, no, no! Fatti i fatti tuoi! Che noi abbiamo questioni in sospeso".

Emma e Stefano, una storia d'amore nata in tv

I due sono stati fidanzati ai tempi della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Era il 2009, lui era allievo di ballo, lei di canto. Si innamorarono all'interno della scuola.

La relazione si concluse nel 2022, quando De Martino si fidanzò con Belen Rodriguez.