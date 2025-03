Pino Daniele, al cinema arriva il documentario evento. Un racconto intimo e contemporaneo

I biglietti firmati "Pinotto", le foto d'infanzia, il racconto dell'uomo privato attraverso le voci di chi l'ha conosciuto. Ma anche le immagini di concerti storici, uno su tutti, quello del 1981 a Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a una folla festante. È il viaggio di Pino, il documentario evento del regista Francesco Lettieri, che sarà in sala per tre giorni, dal 31 marzo al 2 aprile, a settant'anni dalla nascita e a dieci dalla morte di Pino Daniele.





PRIMA DI TUTTO, LA MUSICA

Un percorso che dà voce, prima di tutto, alla musica, portando alla luce anche brani inediti, sempre contemporanei nella loro sensibilità, con canzoni che narrano episodi che si fanno universali, e che Lettieri trasforma in interludi, come veri e propri videoclip dentro al documentario. Che segue la carriera di Pino Daniele attraverso gli incontri del giornalista Federico Vacalebre, che intervista affetti e colleghi, e con i contributi d'archivio conservati dalla Fondazione Pino Daniele, di cui è presidente il figlio Alessandro. Scopriamo così un Pino giovanissimo, deciso a diventare chitarrista, prima che cantante. Circondato da tanti amici, sopra e sotto il palco. Con una simpatia spontanea. Innamorato di Napoli, ma precursore di un linguaggio nuovo, in grado di fondere i suoni mediterranei con quelli black.





LE VOCI

Ancora l'affermazione, i tour, fino ad arrivare a Chicago, nel 2010, invitato a suonare dal suo mito, Eric Clapton. Anche lui offre il suo ricordo personale di Pino Daniele, come fanno, tra gli altri, Vasco Rossi, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Loredanà Bertè, Fiorello, James Senese, Enzo Avitabile. E poi l'incontro, irripetibile, con Massimo Troisi. Una dimensione corale, per restituire un artista, e un uomo, autentico.