Giro d’Italia Women 2025, a Trento vola Wiebes, in maglia rosa resta Hendersen

LA GARA

È stata una volata ristretta a decidere la corsa: è la campionessa europea Lorena Wiebes a tagliare per prima il traguardo di Trento, dopo un percorso di 122 chilometri partito da Vezza d’Oglio. Per l’atleta olandese della SD Worx-Protime si tratta della quarta vittoria di tappa al Giro d’Italia Women. Seguono al secondo posto la britannica Josie Nelson, terza la belga Lotte Kopecky. “Io e Lotte siamo state fortunate a non essere coinvolte nell’incidente” ha dichiarato Wiebes, ringraziando le compagne per il lavoro di squadra. Il riferimento è alla maxicaduta che ha segnato la gara, arrivata a soli 2 chilometri dal traguardo, con l’asfalto viscido per la pioggia. A subire un rallentamento è stata anche la maglia rosa Anna Henderson, che resta peró leader della classifica generale grazie alla neutralizzazione dei tempi decisa dalla giuria.

Lo scenario resta quindi invariato e chissà che non sia la tappa di domani - con i suoi 142km da Castello Tesino a Pianezze - a suggerire qualche indicazione in più.