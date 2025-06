L'Iran risponde all'attacco americano, in Qatar missili sulla base di Al Udeid

LA BASE IN QATAR

Donald Trump aveva radunato il suo team alla Casa Bianca, il Qatar aveva chiuso, per precauzione il suo spazio aereo. E l'attacco iraniano è arrivato: dieci i missili lanciati verso il Paese, che ospita la base americana più grande del Medio Oriente, quella di Al Udeid, che accoglie diecimila soldati. Situata nel deserto fuori dalla capitale Doha, è la sede del Central Command, responsabile delle operazioni in un'area vastissima. I missili sarebbero stati intercettati, almeno in larga parte, dalla difesa aerea e non ci sono vittime nè feriti. La base infatti era stata evacuata, perché dell'attacco erano stati informati in anticipo sia gli Stati Uniti che il governo qatarino. Al sicuro quindi i militari, compresi dieci italiani, che stanno bene.





"NESSUN ATTACCO SENZA RISPOSTA"

Un'azione dal forte valore simbolico quella di Teheran. Il numero di missili lanciati infatti è pari al numero delle bombe sganciate dagli americani sabato notte, sui siti nucleari iraniani." hanno dichiarato le Guardie Rivoluzionarie in una nota." si legge ancora.





TRUMP NELLA SITUATION ROOM

Una forte rivendicazione, a margine della quale Teheran fa sapere che non era sua intenzione minacciare in alcun modo il Qatar, che invece ritiene l'attacco una violazione della propria sovranità e afferma di riservarsi il diritto di rispondere. Intanto è attesa per eventuali decisioni di Donald Trump. Subito dopo l'attacco di due notti fa infatti aveva detto che era il tempo della pace e che non avrebbe tollerato ulteriori azioni. Il presidente americano resta nella Situation Room, insieme al Capo di stato maggiore congiunto Caine e al capo del Pentagono Hegseth.





LE ALTRE BASI

Ma quella del Qatar non è l'unica base sotto attacco. Colpi di mortaio si sono abbattuti negli stessi minuti anche su una base americana in Siria e un missile è stato lanciato su una base in Iraq. L'allarme è stato diramato anche nelle basi statunitensi in Bahrein e in Kuwait, dove i militari italiani sono stati riparati in bunker a scopo precauzionale.