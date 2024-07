Buon compleanno Camilla: la regina al lavoro in Parlamento con Re Carlo III. Ecco cosa è accaduto oggi

La regina Camilla al lavoro in Parlamento nel giorno del compleanno. Camilla, oggi, festeggia 77 anni. Arriva in Parlamento indossando un lungo abito bianco con ricami dorati, e corona, insieme a Re Carlo, che legge il discorso di apertura del governo. Il sovrano veste anche il tradizionale, pesante mantello di velluto con bordi di ermellino

Gli account social della Famiglia reale fanno gli auguri alla regina con le prime foto scattate in Parlamento. Poi arrivano gli auguri del Principe e la principessa del Galles.

LA MALATTIA DI RE CARLO, IL DISCORSO ALLE CAMERE

Da alcuni mesi, Re Carlo sta combattendo contro il cancro. Non si è mai allontanato dagli impegni ufficiali nemmeno durante il ricovero in ospedale. A gennaio scorso gli è stato diagnosticato il cancro ed oggi, per fortuna sta meglio, è tornato alla vita di tutti i giorni.

Questa mattina, cerimonia a Camere riunite per la lettura del programma di governo. Il King's Speech è un momento molto atteso: si tratta della solenne inaugurazione di una nuova sessione parlamentare, che coincide col passaggio dei poteri post-elettorale al governo laburista di Keir Starmer dopo 14 anni di dominio Tory.

LE PAROLE DI RE CARLO II

Fra i parlamentari anche l'ex Premier Rishi Sunak e il Premier Keir Starmer. Ecco cosa ha detto il Sovrano:

Il governo continuerà a dare pieno sostegno all'Ucraina e cercherà di svolgere un ruolo guida per assicurare a Kiev un chiaro percorso alla membership della Nato", dice Re Carlo II.



L'obiettivo del governo sarà quello di aumentare il tenore di vita in tutte le nazioni e regioni del Paese. Il mio governo migliorerà il National Health Service come servizio per tutti, fornendo cure sulla base delle necessità indipendentemente dalla possibilità di pagarle.



Ridurrà le liste di attesa, si concentrerà sulla prevenzione, nelle misure per garantire la salute mentale per i giovani e per garantire che alla salute mentale sia data la stessa attenzione che a quella fisica.



Una nuove legge sarà introdotta per aumentare progressivamente l'età alla quale è possibile acquistare sigarette e sarà limitata la pubblicità di cibo spazzatura per i bambini così come a vendita di bevande energetiche ai minorenni



Il governo continuerà a dare "pieno sostegno" all'Ucraina e cercherà di svolgere un ruolo guida per assicurare all'Ucraina un chiaro percorso alla membership della Nato. Il governo rafforzerà il suo lavoro con i governi decentrati in Scozia, Galles e Irlanda del nord in modo da offrire i risultati migliori ai cittadini di tutto il Paese. Sarà istituito un nuovo Consiglio delle nazioni e regioni per rinnovare le opportunità per il Premier e i leader dei governi decentrati di collaborare fra loro