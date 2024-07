Tele-mercato, Barbara d'Urso al lavoro per tornare in tv. Spunta un incontro segreto a Roma Photo Credit: agenzia fotogramma

Per adesso Barbara d'Urso non parla. In gran segreto, da rumors, avrebbe svolto alcuni incontri per definire a Roma il suo futuro televisivo. Questi sono giorni caldissimi: il 19 luglio verranno presentati i palinsesti Rai, intanto Nove ha ufficializzato l'arrivo di Belen Rodriguez (CLICCA QUI per saperne di più).

INCONTRO SEGRETO A ROMA

Incontro lavorativo riservatissimo per Barbara d’Urso, che nell'ultimo anno lavorativo si è concentrata su teatro e social. Solo un mese fa, in Sicilia, aveva giurato ai fan di tornare presto in tv con queste parole:

Sarò su un altro numero del telecomando. No, non quello di prima, ma un altro. Anche perché sul telecomando ci sono tanti numeri

Il settimanale Chi parla di due ipotesi per il ritorno in tv di Carmelita nazionale: Ballando con le stelle (sarebbe un grande colpo per Milly Carlucci) e l'arrivo su Nove.

L'incontro a Roma, riservatissimo, si è svolto con la produzione Rai di Ballando con le stelle? Mistero. Il programma serale di Milly Carlucci, da sempre leader negli ascolti, potrebbe aprire le porte all'ex conduttrice di Pomeriggio5. Si tratterebbe per lei di un grande ritorno in tv scendendo in pista.