Belen Rodriguez inquadra Elio Lorenzoni in una storia su Instagram, lui reagisce così...

Scena virale. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni organizzano una fuga lampo lontano da Milano. Cosa è accaduto ai due in viaggio verso una località di montagna?

Belen e Elio viaggiano in auto. Pausa pranzo. La showgirl prende il telefono e registra una Storia da pubblicare su Instagram. Si sente, in sottofondo il brano Iris di Biagio Antonacci. Belen accenna il ritornello:"Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te" e i gira la fotocamera verso Elio. Ma in quel momento accade l'imprevedibile: "Dai, Basta", dice l'imprenditore. Che sembra abbastanza infastidito.

BELEN RITROVA IL SORRISO CON ELIO

Dopo un periodo molto difficile, che Belen dice di aver superato, arriva Elio Lorenzoni: un ragazzo moro, bello, intraprendente. Lavora nel campo dei motori ed è molto quotato. I due fanno coppia da diversi mesi e al momento sono abbastanza felici.

Insomma, Belen sembra che abbia ritrovato per davvero il sorriso. La sua storia d'amore con Stefano De Martino è finita dopo alti e bassi. Come le montagne russe. Ospite di Mara Venier, domenica scorsa Belen ha confessato la sua verità sulla fine del rapporto con l'ex ballerino di Amici. La showgirl, che da questa stagione non è più in video, ha detto di aver scoperto diversi tradimenti. Ma si tratta, come già raccontato, della sua versione dei fatti. Stefano, invece, ha preferito non toccare l'argomento.

BELEN E LA STORIA CON ANTONINO SPNALBESE

La Rodriguez ha avuto, in passato, una storia con l'ex concorrente del Gf vip: Antonino Spinalbese. I due hanno avuto una figlia, che si chiama Luna Marì: una bambina bellissima, amata da entrambi i genitori. Ora si vocifera di un ritorno in tv di Spinalbese, che fa l'imprenditore ed ha lasciato la sua vecchia professione di parrucchiere. E' un ragazzo colto, che ha un grande acume e al Grande Fratello vip, lo scorso anno, ha giocato benissimo tutte le sue carte facendosi amare dal pubblico televisivo.