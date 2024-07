Colapesce Dimartino, i motivi dello stop: "Dal 2020 non ci siamo più fermati". Poi la frase sui giovani

Stop. Dopo quattro anni di successi, Colapesce Dimartino si fermano. Una pausa dopo anni intensi, sempre sul "pezzo" come si dice in gergo. A Repubblica, in una lunga intervista senza filtri, raccontano:

Alla fine del tour svilupperemo i nostri progetti, ci riposeremo, dal 2020 non ci siamo più fermati. Ma continueremo a essere noi, in futuro vedremo

La nostra canzone (Ragazzo di destra ndr) racconta la storia di due posizioni, in cui una prevale in modo forte e mai visto prima: manca la possibilità di critica, Meloni interviene anche sulle scelte artistiche delle emittenti tv. La canzone racconta i tempi di oggi, è sbagliato relegare il cantautore al racconto dei suoi drammi personali. Ci auguriamo di diventare un traino, ma al momento sembra che nemmeno i grandi prendano posizione per smuovere un po’ le coscienze (...) Battiato è inarrivabile, ha venduto milioni di copie con quei testi e quegli arrangiamenti. Per noi non è stato voluto: Musica leggerissima nasce dalla volontà di scrivere una canzone sulla depressione, sui nostri traumi post Covid, le nostre debolezze. Il successo è quasi un incidente»

ANCHE SANGIOVANNI SI FERMA

Diversi mesi fa lo stop di Sangiovanni: il cantante, dopo i successi ad Amici, una serie tv con Carlo Verdone e Sanremo, ha deciso di fermarsi per un po' (GUARDA LA SUA INTERVISTA A RTL102.5- CLICCA QUI. Ecco cosa aveva raccontato:

Grazie al festival ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l'ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo

"SE FOSSI IL MINISTRO DELLA SALUTE MI OCCUPEREI DELLA SALUTE MENTALE DEI GIOVANI"

Colpesce Dimartino parlano anche dei giovani nella lunga chiacchierata con Repubblica: