“Lazarus” di David Bowie in scena a Milano: Manuel Agnelli torna nei panni dell’alieno Newton al TAM Teatro Arcimboldi

Dal 28 maggio al 1° giugno 2025, al TAM Teatro Arcimboldi di Milano andrà in scena “Lazarus”, l’opera rock nata dalla straordinaria mente di David Bowie insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh. La premessa è che “Lazarus” è tutto fuorché un musical classico. Fu il Duca Bianco stesso a rifiutare questa definizione: lo chiamava “teatro musicale”. Perché il teatro, nella sua più magica definizione, è il cuore pulsante di quest’opera, che fonde il genio musicale con una narrazione visiva. Scritto da Bowie poco prima della sua scomparsa, è un lavoro ambizioso e potente, che ha conquistato il pubblico e rappresenta l’ultimo regalo dell’immortale artista inglese.

Dopo aver debuttato per la prima volta a Off-Broadway a New York, “Lazarus” è arrivato anche in Italia, dove ha esordito a marzo 2023 con la regia di Valter Malosti, direttore di ERT. Forte della sua precedente collaborazione con Walsh, Malosti ha curato la versione italiana dello show avvalendosi della presenza di un cast di tutto rispetto. Sul palco ci sono ben 11 performer e 8 musicisti, scelti tra i migliori della scena italiana. Nei panni del protagonista Thomas Jerome Newton torna il cantautore e frontman degli Afterhours Manuel Agnelli. Figura centrale della musica alternativa italiana, anche in quest’occasione Agnelli ha saputo mettersi in gioco pur restando coerente con la sua storia artistica e la sua identità musicale. Da sempre ispirato dalla musica di Bowie e vicino ai temi trattati dell’opera, con “Lazarus” Manuel Agnelli è entrato a teatro “dalla porta principale”, come da lui stesso dichiarato. Al suo fianco, la cantautrice e polistrumentista vincitrice della XIV edizione di X Factor Italia Casadilego.

L’OPERA ROCK

Quando l’8 gennaio 2016 - il giorno del suo compleanno - David Bowie ha fatto uscire “Blackstar”, nessuno avrebbe immaginato che sarebbe stato il suo ultimo album, il venticinquesimo. Due giorni dopo se n’è andato e il mondo ha dovuto dire addio a una delle figure più iconiche e influenti della musica contemporanea (la musica ringrazia, ndr). Così, quel disco ha preso improvvisamente e inevitabilmente un significato diverso. Pochi giorni prima della sua scomparsa, il 7 dicembre 2015, “Lazarus” debuttava per la prima volta al New York Theatre Workshop.

Quella è stata l’ultima volta che Bowie è apparso in pubblico.

L’opera è ispirata al romanzo “The Man Who Fell to Earth” di Walter Tevis e all’omonimo film diretto da Nicholas Roeg, in cui David Bowie offrì una delle sue migliori performance attoriali. In “Lazarus”, il protagonista riprende le vicende dell’alieno Thomas Jerome Newton, un migrante interstellare costretto a restare sulla Terra. Nella rilettura firmata da Enda Walsh, Newton è intrappolato nel suo appartamento, rinchiuso fra solitudine, alcolismo e fantasmi interiori. Newton non riesce a morire, ma nemmeno a vivere davvero. Vaga tra sogni e ricordi, tra momenti che sembrano veri, lucidi, e altri che sembrano solo incubi. L’alieno è Manuel Agnelli, che racconta – metaforicamente messa in scena da una casa sporca e disordinata – la perdita dei punti di riferimento, di una famiglia, dell’amore. È una riflessione profonda sul proprio io e sul mondo che ci circonda, per come lo vorremmo e per come è davvero. “Sono tutti temi che, probabilmente, una persona adulta ha già avuto modo di affrontare nel corso della propria vita. Io li ho vissuti in modo molto intenso, ma anche in un certo senso protetto, al sicuro tra le assi del palcoscenico”. È come stare dentro una mente che si sta rompendo, e la musica è il filo che tiene tutto insieme.

CAST E PRODUZIONE

Il “Lazarus” diretto da Valter Malosti è definito come un esempio di “teatro totale”, in cui arti visive, musica, recitazione, danza e videoarte si fondono per dare vita a un’esperienza immersiva e coinvolgente. Nella visione del regista, il cast - straordinario per talento e presenza scenica - non è solo interprete, ma diventa un vero e proprio “medium” tra lo spettatore e l’opera.

Nella versione italiana - da ieri in scena al TAM Teatro Arcimboldi - Malosti conserva la raffinatezza dell’opera, riuscendo a renderla “popolare” senza mai snaturarne la profondità. Perché “Lazarus” parla di qualcosa che riguarda un po’ tutti: quella sensazione di non appartenere a nessun luogo, di essere in viaggio senza sapere esattamente verso dove. Il teatro, per sua natura, riesce a catapultare lo spettatore nell’anima della pièce e per accogliere tutta la parte dark e intensa dello show ma anche quella più emozionale. Ieri sera, al termine della prima milanese, con una lettera rivolta al pubblico, il cast ha chiesto un minuto di rumore per sottolineare l’importanza di fare comunità contro il femminicidio e ogni forma di violenza. Così, la famiglia di Lazarus ha utilizzato il palcoscenico per dare voce a chi una voce non ce l’ha più.

E poi c’è la musica, ovviamente. Parte integrante della narrazione sono alcuni dei brani più iconici di David Bowie, come “The Man Who Sold the World”, “Life on Mars?”, “Heroes”. Ci sono anche quattro brani inediti, scritti appositamente per lo spettacolo. Tra questi, naturalmente, c’è anche “Lazarus”, la canzone che ha dato il nome all’opera e che è stata l’ultima pubblicata da Bowie prima di morire. Un addio artistico, ma anche spirituale. A colpire, è la bravura dei musicisti che accompagnano le voci di Agnelli, Casadilego e di tutto il cast, per due ore di show senza interruzioni.

Ospite del programma “Terra di Nessuno” su Radiofreccia – la radio rock del Gruppo RTL 102.5 – è lo stesso Manuel Agnelli a sottolineare il peso del cast sulla riuscita della pièce: “Gli spettacoli stanno andando benissimo, ma ciò che mi fa davvero godere ogni sera è, soprattutto, l’incredibile bravura del cast e dei musicisti che compongono l’opera. Cantare i capolavori di David Bowie, a questo livello, è davvero un sogno”.

“Lazarus” è in scena al TAM Teatro Arcimboldi di Milano fino a domenica 1° giugno. Per info: www.teatroarcimboldi.it