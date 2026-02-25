Francesco Renga a Sanremo con “Il meglio di me”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Francesco Renga torna a Sanremo con il brano “Il meglio di me”. Il cantautore è alla sua undicesima partecipazione al Festival, dopo averlo vinto nel 2005 con “Angelo” e dopo aver ottenuto ben due Premi della Critica, nel 1991 e nel 2001. Si presenta dunque come un veterano della manifestazione, con un brano maturo che parla d’amore e crescita personale. L’artista torna al Festival a due anni di distanza dalla partecipazione con “Pazzo di te”, presentato in coppia con Nek.

Il significato del brano

“Il meglio di me”, il brano che Renga presenta a Sanremo 2026, è una canzone che parla di relazioni adulte, quando l’età porta con sé nuove paure e insicurezze. Un invito a dare il meglio di sé, cercando di mostrare i lati più positivi senza nascondere quelli più complicati. Come ha spiegato lo stesso artista, il brano è «una riflessione su una crescita personale in cui affronto le mie paure e le mie fragilità di uomo, senza però doverle proiettare sugli altri. Ti portano così a una nuova consapevolezza che ti dà l’opportunità di dare, appunto, il meglio di te».



