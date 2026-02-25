Francesco Renga a Sanremo con “Il meglio di me”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Francesco Renga a Sanremo con “Il meglio di me”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Francesco Renga a Sanremo con “Il meglio di me”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Diana Consolazio

25 febbraio 2026, ore 00:50

L’artista torna al Festival di Sanremo 2026 con un brano che parla d’amore, riflessione e crescita

Francesco Renga torna a Sanremo con il brano Il meglio di me”. Il cantautore è alla sua undicesima partecipazione al Festival, dopo averlo vinto nel 2005 con “Angelo” e dopo aver ottenuto ben due Premi della Critica, nel 1991 e nel 2001. Si presenta dunque come un veterano della manifestazione, con un brano maturo che parla d’amore e crescita personale. L’artista torna al Festival a due anni di distanza dalla partecipazione con “Pazzo di te”, presentato in coppia con Nek.

Il significato del brano

Il meglio di me”, il brano che Renga presenta a Sanremo 2026, è una canzone che parla di relazioni adulte, quando l’età porta con sé nuove paure e insicurezze. Un invito a dare il meglio di sé, cercando di mostrare i lati più positivi senza nascondere quelli più complicati. Come ha spiegato lo stesso artista, il brano è «una riflessione su una crescita personale in cui affronto le mie paure e le mie fragilità di uomo, senza però doverle proiettare sugli altri. Ti portano così a una nuova consapevolezza che ti dà l’opportunità di dare, appunto, il meglio di te».


Testo “Il meglio di me”

Sai sono ritornato

Là dove le paure nascono

Non scapperò come ho sempre fatto

Ma se lo vorrai

Ti lascerò la mano

Che ancora non so camminare

In mezzo alle piccole cose

Con i pugni chiusi in tasca

Ed un muro nella testa

Non è stato facile

Ma a volte

Capita

Che sorride anche una lacrima

Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me

Lascialo in macchina

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Il meglio di me

Ridere, cambiare

Imparare dagli sbagli

Guarire, vedere

Il tempo sulle mani

Non puoi spostare le strade

Ma in mezzo a una frase

Trovo la direzione

E ancora non so perdonare

Il tempo che cambia le cose

Ed i segni sulla faccia

Di una vita che ti spacca

Non è stato facile

Ma a volte

Capita

Che sorride anche una lacrima

Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me

Lascialo in macchina

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Se tu fossi qui stasera

Con tutto quel coraggio che non ho

Le parole bruceranno in gola

Non ancora

Ancora no

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Il meglio di me


Gli Autori del brano

“Il meglio di me”

di D. Sartore - M. Davì - S. Tartaglino

F. Renga - A. Caputo - S. E. Reo

M. Davì - S. E. Reo - A. Caputo - S. Tartaglino

Ed. Warner Chappell Music Italiana/Triggger/

Visionary Sapiens Publishing/Star/Evento Musica/Favole/

Edizioni Curci/The Beautiful Ones


Argomenti

Festival di Sanremo
Francesco Renga
Il meglio di me
Musica
Radioshow
Sanremo 2026
Testi Sanremo

Gli ultimi articoli di Diana Consolazio

Mostra tutti
  • Maria Antonietta & Colombre debuttano a Sanremo con “La felicità e basta”: il testo e il significato del brano in gara a Festival

    Maria Antonietta & Colombre debuttano a Sanremo con “La felicità e basta”: il testo e il significato del brano in gara a Festival

  • Enrico Nigiotti torna a Sanremo con “Ogni volta che non so volare”: il testo e il significato del brano in gara a Festival

    Enrico Nigiotti torna a Sanremo con “Ogni volta che non so volare”: il testo e il significato del brano in gara a Festival

  • J-Ax a Sanremo con “Italia starter pack”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

    J-Ax a Sanremo con “Italia starter pack”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

  • Mara Sattei a Sanremo con “Le cose che non sai”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

    Mara Sattei a Sanremo con “Le cose che non sai”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

  • Milano Music Week 2025: dal 17 al 23 novembre concerti, dj set, panel, workshop ed eventi speciali dedicati al mondo della musica e ai suoi protagonisti

    Milano Music Week 2025: dal 17 al 23 novembre concerti, dj set, panel, workshop ed eventi speciali dedicati al mondo della musica e ai suoi protagonisti

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

  • Frank Matano a RTL 102.5: «Da nove anni giudice di Italia’s Got Talent, amo la varietà dei concorrenti che non annoia mai»

    Frank Matano a RTL 102.5: «Da nove anni giudice di Italia’s Got Talent, amo la varietà dei concorrenti che non annoia mai»

  • Matteo Bocelli presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Falling in Love”

    Matteo Bocelli presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Falling in Love”

  • Ligabue alla Reggia di Caserta: il 6 settembre, a partire dalle 21:00, “La Notte di Certe Notti” sarà in diretta su RTL 102.5, Radiofreccia e in streaming su RTL 102.5 Play

    Ligabue alla Reggia di Caserta: il 6 settembre, a partire dalle 21:00, “La Notte di Certe Notti” sarà in diretta su RTL 102.5, Radiofreccia e in streaming su RTL 102.5 Play

  • RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

    RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

Nayt a Sanremo 2026 con “Prima che”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Nayt a Sanremo 2026 con “Prima che”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Una canzone introspettiva che parte dai “primi” momenti della vita per arrivare a interrogarsi su identità

J-Ax a Sanremo con “Italia starter pack”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

J-Ax a Sanremo con “Italia starter pack”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

L’artista debutta da solista al Festival di Sanremo 2026 con un brano cinico e ironico sull’Italia e gli italiani

LDA & Aka 7even a Sanremo 2026 con “Poesie clandestine”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

LDA & Aka 7even a Sanremo 2026 con “Poesie clandestine”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Il duo ex Amici propone al Festival di Sanremo 2026 un brano che parla di un amore intenso e carnale ma in qualche modo fuggevole e passeggero