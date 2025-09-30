Matteo Bocelli presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Falling in Love”

Matteo Bocelli è stato ospite del programma The Flight, su RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare Falling in Love, il suo secondo album che racchiude lo spirito delle origini e la magia del romanticismo senza tempo.

“FALLING IN LOVE”, LA TRADIZIONE CLASSICA E POP CONTEMPORANEO

Uscito il 12 settembre, Falling in Love è una raccolta di canzoni che esplorano l’amore, la vulnerabilità e il legame umano, valorizzando non solo la voce di Matteo Bocelli, ma anche il suo talento come pianista e musicista. Registrato tra le colline toscane con il produttore Martin Terefe e un ensemble di musicisti di livello internazionale, Matteo Bocelli racconta a RTL 102.5 la lavorazione del brano:

«Falling in Love è un album di cui sono molto soddisfatto. Secondo me, le canzoni possono nascere ovunque tu ti trovi; invece, per quanto riguarda la musica, volevo che il produttore e tutti i musicisti che hanno collaborato al progetto vivessero Matteo nella sua quotidianità. Per questo l’abbiamo realizzato a Lajatico, in Toscana, dove vivo. Credo che, quando si lavora alla musica, sia fondamentale creare la giusta chimica; altrimenti tutto risulta un po’ freddo. Ogni giorno cucinavo per loro, perché la musica, in fondo, è fatta anche di convivialità».

L’album segna una nuova fase artistica per Matteo Bocelli che, attraverso questo album, fonde l’eredità classica italiana con sonorità pop contemporanee. L’artista ha co-scritto tutti i brani originali, collaborando con autori di fama mondiale come Toby Gad (Beyoncé, John Legend), Iain Archer (Snow Patrol) e Johan Carlsson (Ariana Grande).

IL DUETTO CON GIANLUCA GRIGNANI

Tra le canzoni più rappresentative del nuovo album c’è anche Mi Historia in duetto con Gianluca Grignani, presentato dal vivo per la prima volta lo scorso 24 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico.

Nel corso dell’intervista Matteo Bocelli ha raccontato la scelta di interpretare il brano e la successiva collaborazione con Gianluca Grignani nella versione italiana:

«Nel febbraio del 2024 ero al Festival di Viña del Mar, dove ho fatto un’ospitata cantando “Quando, quando, quando” di Tony Renis. Lì ho ricevuto un riscontro molto positivo, tanto che quell’esperienza mi ha aperto le porte a un tour in Sud America. Da lì, pochi mesi dopo il festival, ho deciso di realizzare "Mi Historia Entre Tus Dedos" perché sentivo di dover regalare qualcosa al pubblico sudamericano che mi aveva dato tanto affetto. Nel frattempo stavamo già pensando a questo album e lì è nata questa idea, avevo bisogno di un brano in spagnolo e, dopo quella versione, è arrivata anche quella in italiano. Con Gianluca Grignani ho instaurato un bellissimo rapporto, è una persona molto buona, di cuore. Abbiamo parlato tanto e dietro il grande artista ho scoperto una grande persona. Siamo sempre in contatto, ci scriviamo, si è creato un legame autentico. Cantare questa canzone con lui è speciale. Inizialmente gli avevo inviato la mia versione solo per condividerla, senza sapere cosa avrebbe risposto. Nel giro di 24 ore mi ha richiamato dicendomi che gli piaceva e che avrebbe voluto unirsi a me. Non potevo certo rifiutare di cantare con l’autore originale, è stato un atto di grande umiltà».

FALLING IN LOVE WORLD TOUR

Questo autunno Matteo Bocelli porterà Falling In Love in tour mondiale, toccando Stati Uniti e Regno Unito. Il Falling In Love World Tour, iniziato l’11 settembre a New York, toccherà 14 città statunitensi e 3 concerti nel Regno Unito. Un tour che conferma il suo ruolo tra gli artisti internazionali più apprezzati della scena musicale globale.

«È un periodo molto intenso, stiamo viaggiando moltissimo – racconta Bocelli. Ora ripartiamo con il tour europeo e, successivamente, faremo Stati Uniti, Sud America e Australia. Il prossimo 21 luglio, però, torneremo in Italia al Teatro del Silenzio. Ho già fatto alcune date, degli showcase per presentare l’album, suonare nuova musica dal vivo fa sempre un certo effetto».



