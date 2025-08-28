RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, ha acquisito per la seconda stagione consecutiva, i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla UEFA Champions League, l'evento calcistico europeo più atteso e seguito dagli appassionati di tutto il mondo. RTL 102.5 ha inoltre acquisito i diritti per la trasmissione delle radiocronache integrali delle partite della AS Roma nella stagione 2025/2026 di UEFA Europa League.

La prima fase della UEFA Champions League inizierà il 16 settembre e saranno quattro i club protagonisti che rappresenteranno il calcio italiano nella competizione: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus. Le partite si giocheranno il martedì e il mercoledì in due fasce orarie: 18:45 e 21:00, la finale sarà il 30 maggio. Le gare di UEFA Europa League andranno in scena il giovedì, alle 18:45 o alle 21:00. Prima giornata il 24 settembre, finale il 20 maggio.

Gli ascoltatori potranno seguire le partite in diretta, contando sulla qualità e l’affidabilità che da sempre contraddistinguono le trasmissioni di RTL 102.5. Coordinati dalla direttrice di redazione Ivana Faccioli, Paolo Pacchioni, Massimo Caputi, Andrea Salvati, Nicolò Pompei e Tommaso Angelini, direttamente dagli stadi, e Fulvio Giuliani da studio, racconteranno le azioni salienti, i gol, le emozioni e le sorprese di ogni sfida, trasportando gli appassionati nel vivo delle competizioni, come se fossero sugli spalti a tifare per la propria squadra del cuore.

Grazie a questa acquisizione, RTL 102.5 rafforza ulteriormente la sua leadership come emittente di riferimento per il grande pubblico, confermando il suo impegno nell’offrire non solo intrattenimento musicale, ma anche i più importanti eventi sportivi a livello nazionale e internazionale. L'emittente consolida così il suo ruolo centrale nel portare il grande sport direttamente nelle case degli ascoltatori, offrendo una copertura completa e coinvolgente delle partite più emozionanti.