Ligabue alla Reggia di Caserta: il 6 settembre, a partire dalle 21:00, “La Notte di Certe Notti” sarà in diretta su RTL 102.5, Radiofreccia e in streaming su RTL 102.5 Play
05 settembre 2025, ore 09:07
Radiofreccia e RTL 102.5 #TRAPALCOEREALTÀ: il 5 e 6 settembre le due emittenti saranno sulla LigaStreet alla Reggia di Caserta con programmi, collegamenti e tanto altro. Il pre-show sarà a cura di Radiofreccia e RTL 102.5 con Matteo Campese e DJ Pio Ingegno
Radiofreccia e RTL 102.5 #TRAPALCOEREALTÀ: tutto pronto per “La Notte di Certe Notti”, il grande concerto di Luciano Ligabue del 6 settembre alla Reggia di Caserta.
RTL 102.5 e Radiofreccia, radio ufficiali dello show, trasmetteranno il concerto a partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Radiofreccia (canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.
Il 5 e 6 settembre, Radiofreccia e RTL 102.5 saranno alla Reggia di Caserta con il radio truck posizionato sulla LIGASTREET. RTL 102.5 sarà in diretta dalle 16:00 alle 17:00 con “The Flight”, e dalle 17:00 alle 18:00, Radiofreccia sarà on-air con “Terra di Nessuno”. Questo spazio sarà un vero e proprio punto di riferimento e intrattenimento per tutti i fan che si preparano a vivere un concerto indimenticabile. Dal radio truck, con la voce di Matteo Campese, le due emittenti animeranno l’evento con attività sia in onda che fuori onda, coinvolgendo il pubblico e rendendo “La notte di Certe Notti” ancora più speciale.
Gli ascoltatori di Radiofreccia e RTL 102.5 saranno gli inviati speciali delle due emittenti a Caserta e troveranno nel cuore pulsante della LIGASTREET un palcoscenico di musica, interviste e momenti di intrattenimento live. I fan avranno l'opportunità di assistere al concerto, incontrare gli speaker, partecipare a ad attività interattive e intervenire in diretta radiofonica. Radiofreccia e RTL 102.5 saranno inoltre attive sui loro canali social, condividendo aggiornamenti e contenuti esclusivi in tempo reale per permettere a tutti di vivere “La notte di Certe Notti”.
Non solo, con Matteo Campese e DJ Pio Ingegno direttamente dal palco – Radiofreccia e RTL 102.5 saranno protagoniste anche del pre-show, pronte a portare tutta la loro energia. Un’occasione speciale che celebra una connessione profonda: Radiofreccia infatti prende il nome dall’iconico film di Luciano Ligabue del 1998 e nasce per far rivivere ogni giorno lo spirito delle radio libere e, insieme RTL 102.5, contribuirà a consolidare il legame profondo con Ligabue, un'affinità che continua a unire gli ascoltatori nel tempo.
Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Luciano Ligabue a RTL 102.5: “Campovolo è una tradizione che va avanti da sempre e quest’anno abbiamo esagerato. Sul palco ci sarà anche mio figlio”
Nel corso di “The Flight”, il cantante ha raccontato le sue emozioni in vista del concerto evento “La Notte di Certe Notti” di domani a Campovolo
Niccolò Fabi a RTL 102.5: “Il disco è stato registrato in una baita in montagna e ci ha regalato delle cose vere. Diversi amici e compagni di viaggio mi hanno accompagnato in questo viaggio e saranno nei teatri con me”
Nel corso di “W l’Italia”, l’artista ha presentato in diretta radiofonica “Libertà negli occhi”, il nuovo album di inediti rilasciato il 16 maggio