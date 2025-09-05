Ligabue alla Reggia di Caserta: il 6 settembre, a partire dalle 21:00, “La Notte di Certe Notti” sarà in diretta su RTL 102.5, Radiofreccia e in streaming su RTL 102.5 Play

Radiofreccia e RTL 102.5 #TRAPALCOEREALTÀ: tutto pronto per “La Notte di Certe Notti”, il grande concerto di Luciano Ligabue del 6 settembre alla Reggia di Caserta.

RTL 102.5 e Radiofreccia, radio ufficiali dello show, trasmetteranno il concerto a partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Radiofreccia (canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Il 5 e 6 settembre, Radiofreccia e RTL 102.5 saranno alla Reggia di Caserta con il radio truck posizionato sulla LIGASTREET. RTL 102.5 sarà in diretta dalle 16:00 alle 17:00 con “The Flight”, e dalle 17:00 alle 18:00, Radiofreccia sarà on-air con “Terra di Nessuno”. Questo spazio sarà un vero e proprio punto di riferimento e intrattenimento per tutti i fan che si preparano a vivere un concerto indimenticabile. Dal radio truck, con la voce di Matteo Campese, le due emittenti animeranno l’evento con attività sia in onda che fuori onda, coinvolgendo il pubblico e rendendo “La notte di Certe Notti” ancora più speciale.

Gli ascoltatori di Radiofreccia e RTL 102.5 saranno gli inviati speciali delle due emittenti a Caserta e troveranno nel cuore pulsante della LIGASTREET un palcoscenico di musica, interviste e momenti di intrattenimento live. I fan avranno l'opportunità di assistere al concerto, incontrare gli speaker, partecipare a ad attività interattive e intervenire in diretta radiofonica. Radiofreccia e RTL 102.5 saranno inoltre attive sui loro canali social, condividendo aggiornamenti e contenuti esclusivi in tempo reale per permettere a tutti di vivere “La notte di Certe Notti”.

Non solo, con Matteo Campese e DJ Pio Ingegno direttamente dal palco – Radiofreccia e RTL 102.5 saranno protagoniste anche del pre-show, pronte a portare tutta la loro energia. Un’occasione speciale che celebra una connessione profonda: Radiofreccia infatti prende il nome dall’iconico film di Luciano Ligabue del 1998 e nasce per far rivivere ogni giorno lo spirito delle radio libere e, insieme RTL 102.5, contribuirà a consolidare il legame profondo con Ligabue, un'affinità che continua a unire gli ascoltatori nel tempo.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario