Frank Matano a RTL 102.5: «Da nove anni giudice di Italia’s Got Talent, amo la varietà dei concorrenti che non annoia mai»

Frank Matano è stato ospite del programma W l’Italia su RTL 102.5, insieme ad Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show partito il 5 settembre in esclusiva su Disney+, con una nuova puntata disponibile ogni settimana.

«La nuova stagione sta andando molto bene. Quest’anno abbiamo avuto persino un cane che abbaiava solo quando sentiva cantare Damiano David, è stata una delle cose più curiose. Italia’s Got Talent è un programma molto impegnativo per i comici – spiega Frank Matano – perché non è l’ideale avere un filtro di quattro persone che ti giudicano mentre cerchi di far ridere. Allo stesso tempo, però, rappresenta una vetrina straordinaria: da lì sono usciti artisti come Max Angioni o Francesco Arienzo. Aurora Leone, invece, ha chiuso un cerchio: a 19 anni si era esibita sul palco di IGT con un monologo e oggi è una delle conduttrici del programma».

IL GOLDEN BUZZER E IL VOTO DEL PUBBLICO

Come nella scorsa edizione, anche quest’anno il pubblico in sala avrà la possibilità di assegnare due Golden buzzer – uno per ogni semifinale – che consentiranno a due concorrenti di approdare direttamente in finale. A RTL 102.5 Frank Matano ha raccontato: «Il Golden buzzer l’ho dato a Shadow Ace, un ragazzo filippino che realizza incredibili ombre con le mani. Io sono appassionato delle performance che non hanno bisogno di grande scenografia: mi piacciono i giochi con le carte, i talenti che sanno esibirsi con poco. Lui si allenava nelle Filippine, proiettando le ombre sul muro della sua stanza con una candela. È una storia molto bella, molto Disney».

Sarà il voto del pubblico da casa a decretare il vincitore di Italia’s Got Talent che si aggiudicherà un premio di 100 mila euro. Novità di questa edizione è, infatti, l’App di Italia’s Got Talent, che permetterà al pubblico di votare il vincitore durante la finale in diretta. «Il pubblico in studio vive alcune performance in un modo e quello da casa lo vive in un altro – spiega Matano. Quindi quando sei lì è molto difficile capire cosa sceglierà il pubblico da casa, perché non sai qual è la percezione di un’esibizione in tv. Di solito vince sempre chi se lo merita di più, chi ha più talento, ma ci possono essere tante sorprese».

LA FINALE DEL 31 OTTOBRE IN DIRETTA SU DISNEY+

Frank Matano è alla sua nona edizione come giudice di Italia’s Got Talent. La finale del talent show andrà in onda in diretta streaming il 31 ottobre: sarà la prima volta per un programma di intrattenimento su Disney+ in Italia. «Sono contento, è da quando ho 24 anni che lo faccio. Il gruppo di lavoro è una seconda famiglia, ci conosciamo da così tanto tempo che è un ambiente felice per me. Mi piace anche l’effetto slot machine: finisce il cane che abbaia solo con Damiano David e sale un 93enne che fa la pole dance. Mi piace questa varietà che non ti annoia mai», racconta a RTL 102.5

I GIUDICI DELLO SHOW

Alla conduzione di Italia’s Got Talent ci sono Aurora Leone e Fru, del collettivo The Jackal. Al tavolo dei giudici, accanto a Frank Matano, tornano Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, mentre per la prima volta entra in giuria Alessandro Cattelan, al debutto come giudice in un talent show. «Cattelan è stata una bella aggiunta, io dico che lui è un surfer, è un multitasker, è brillante, riesce a fare più cose in una. E poi è il giudice più severo, è quello più trasparente», dichiara Matano.



