Milano Music Week 2025: dal 17 al 23 novembre concerti, dj set, panel, workshop ed eventi speciali dedicati al mondo della musica e ai suoi protagonisti

Dal 17 al 23 novembre 2025 torna la Milano Music Week, una settimana in cui la città meneghina si animerà di concerti, dj set, panel, talk, workshop ed eventi speciali dedicati al mondo della musica e ai suoi protagonisti. Per il terzo anno consecutivo, tutte le emittenti del Gruppo RTL 102.5 – RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta – saranno le radio ufficiali della manifestazione.

L’edizione 2025: la “nuova generazione” è il main topic

Nel calendario delle “Weeks” della capitale lombarda, la Milano Music Week è sicuramente tra le più attese. Giunta alla nona edizione, la manifestazione è cresciuta di anno in anno, attirando un pubblico sempre più vasto di appassionati e addetti ai lavori, che trovano nella moltitudine di eventi disponibili un’occasione di confronto sui grandi temi che il settore si è trovato ad affrontare in un periodo di profondo cambiamento. La Milano Music Week, infatti, dà voce a tutti coloro che vivono il mondo della musica: a chi è sopra il palco, ma anche a chi lavora dietro le quinte e al di là della transenna. Si discute di dischi nuovi e storici, degli artisti del passato e di quelli del futuro, delle sfide e delle opportunità del settore.

Insomma, la Milano Music Week è tante cose: si riflette, si condivide e ci si diverte.

Il main topic di questa edizione è “Nuova generazione”, con l’intento di esplorare le mutazioni creative e di ascolto. Imprenditori innovativi, startupper e musicisti under 40 porteranno la loro riflessione sulle tendenze che stanno ridefinendo il panorama sonoro contemporaneo. La Milano Music Week 2025 segna una rivoluzione nel panorama degli eventi musicali urbani, trasformando la città in un ecosistema sonoro pulsante che va ben oltre i tradizionali concerti. Quest'anno il programma vastissimo presenta format inediti, talk coinvolgenti e party esclusivi che esplorano nuovi modi di fruizione musicale, abbracciando le più avanzate tecnologie e i sound emergenti. Non si tratta più solo di una settimana di concerti, ma una vera metamorfosi urbana dove ogni quartiere, spazio e angolo diventa palcoscenico per espressioni artistiche innovative, creando un'esperienza immersiva che ridefinisce il rapporto tra musica e città.

La direzione artistica

Al timone dell’edizione 2025 c’è ancora Nur Al Habash, che ne cura la direzione artistica. “La Milano Music Week è un punto di riferimento per chi vive e lavora nel mondo della musica. Credo sia fondamentale circondarsi di persone che condividono le nostre stesse passioni e che ci sappiano stimolare, bisogna lasciarsi contaminare. Questa settimana rappresenta proprio questo: una comunità che si incontra e cresce insieme. Ho accettato di essere curatore della Milano Music Week non per mettermi al centro, ma per dare voce e spazio a professionisti che stimo, con l’auspicio di ispirare chi sogna di intraprendere questo mestiere”, ha commentato Nur Al Habash.

Al suo fianco ci sarà un curatore speciale: Tananai, cantautore milanese tra i nomi più in vista della nuova scena musicale italiana, che riceve il testimone da Venerus (curatore dell'edizione 2024) e prende le redini della settimana della musica milanese.

Le radio del Gruppo RTL 102.5 raccontano la Milano Music Week

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week e, per tutta la settimana, seguiranno da vicino i panel dedicati al music business, la maggior parte dei talk con gli artisti, i party con dj set e showcase, oltre alle feste di apertura e di chiusura della manifestazione.

La Milano Music Week sarà raccontata anche sui canali social delle emittenti, con contenuti esclusivi e retroscena che offriranno uno sguardo privilegiato sulle varie giornate dell’evento.

Il programma

Quest’anno raddoppiano gli appuntamenti e le location ufficiali. Tantissimi gli artisti coinvolti in talk e progetti speciali per tutta la settimana. Il 20 novembre al Piccolo Teatro Grassi Cesare Cremonini presenta in anteprima l’album live “CREMONINI LIVE25”. Frah Quintale partecipa al format di Mattia del Moro “Da disco nasce disco”; Manuel Agnelli, Paolo Fresu, Tosca e Stefano Senardi dialogano sullo stato della musica in Italia (by MAC); Mara Sattei racconta i suoi dischi del cuore a Fondamentali Podcast; Willie Peyote si confronta con il proprio passato tra vecchie interviste e dichiarazioni (by Cromosomi); Tommaso Colliva (Calibro 35), Carlo Corbellini (Post Nebbia) e Coca Puma si confrontano su dove sta andando la musica oggi (by Believe e Dischi Sotterranei) e tanti altri protagonisti si raccontano in chiave inedita. Pellegrino, artista e produttore tra i più originali della scena italiana contemporanea, è il protagonista del party del 21 novembre di Le Cannibale; il roster di Sony Music Italy anima “First Club”, il party dell’etichetta, che ospita Faccianuvola, Mazzariello, Anna and Vulkan, il dj set di Eva Bloo e special guest, il 19 novembre al Dazio di Levante, che si conferma anche quest’anno tra le location ufficiali, con workshop, talk e feste ogni sera. Il 22 novembre, Milano Music Week e MI AMI Festival presentano “Festa Grossa”, il primo party open-air della Week, che si svolgerà davanti a Palazzina Appiani, nel cuore di Parco Sempione.

La Milano Music Week è un progetto del Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale.



